Tomatini: der leckerste Drink für den Spätsommer

Die Bloody Mary gehört wohl zu den bekanntesten Drinks mit Tomate. Aus der roten Frucht lassen sich aber noch einige weitere Drinks mixen wie etwa dieser eleganten Tomatini. Dieser Cocktail wird dich garantiert überraschen.

Eleganz im Cocktailglas: Tomatini

Tomaten sind aus der Küche einfach nicht wegzudenken. Zu viele Leckereien bestehen einfach aus der roten, aromatisch schmeckenden Frucht. Auch bei den Cocktails bedient man sich gerne an den Tomaten, um daraus zum Beispiel diesen feinen Tomatini zu mixen.

An einem lauen Spätsommerabend zu einem mediterranen Menü ist der Tomatini der perfekte Begleiter. Dafür brauchst du lediglich ein paar reife und aromatische Tomaten, Wodka, Limettensaft (am besten frisch gepresst), Zucker (alternativ Honig), etwas Pfeffer und Eiswürfel, denn gekühlt schmeckt der Drink besonders gut.

Zuerst schneidest du die Tomaten in Würfel und zerdrückst sie mit einem Stößel zu einem Brei. Den füllst du in einen Cocktailshaker, gibst Wodka, Limettensaft und Zucker dazu. Fülle noch Eiswürfel hinein, verschließe ihn und dann schüttle alles für mindestens 15 Sekunden kräftig durch, damit sich alle Zutaten gut verbinden und gut gekühlt werden. Gieße den fertigen Drink durch ein Barsieb in zwei Gläser und streue abschließend etwas Pfeffer darauf.

Das Auge isst nicht nur, sondern trinkt auch mit. Verziere den Drink deshalb nach deinem Geschmack zum Beispiel mit einer aufgespießten Cocktailtomate oder frischen Basilikumblättern. Und möchtest du eine alkoholfreie Variante genießen, kannst du den Drink mit einem entsprechend alkoholfreien Wodka mixen. Für eine weitere spannende aromatische Vielfalt bringt Gin statt Wodka noch mal ganz neue Geschmacksnuancen in den den sommerlichen Drink.

Im Spätsommer sind die Sonnenuntergänge besonders schön. Genieße sie mit einem besonderen Drink und gönn dir zum Beispiel einen Klassiker wie einen Manhattan, einen klaren Bloody Mary oder einen Grapefruit-Salbei-Cocktail dazu.

2 reife Tomaten

80 ml Wodka online, zum Beispiel hier 🛒

20 ml Limettensaft

1 TL Zucker

Eiswürfel

1 Prise schwarzer Pfeffer Zubereitung Schneide die Tomate in kleine Stücke. Gib diese in ein Glas oder eine Schüssel und zerdrücke sie mit einem Stößel, um den Saft freizusetzen.

Fülle das Tomatenmus in einen Cocktailshaker.

Füge Wodka, Limettensaft und Zucker hinzu. Gib ein paar Eiswürfel mit in den Shaker, verschließe ihn und schüttle ihn für 15 Sekunden kräftig durch, sodass sich alle Zutaten gut vermischen.

Siebe den Drink durch ein Barsieb und verteile ihn auf zwei Gläser und streue jeweils eine kleine Prise Pfeffer darauf.

