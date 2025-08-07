So lecker hast du Tomaten noch nie gegessen

Das Beste am Sommer? Für mich mit Sicherheit Tomaten! Endlich haben die saftigen Früchte wieder einen himmlischen Geschmack und sind süß, reif und umwerfend. Ich kann gar nicht genug davon bekommen und esse sie am liebsten roh als Salat. Neulich habe ich Tomato Tonnato entdeckt und seitdem kann ich nicht mehr ohne. Wie du diese Leckerei zubereitest und warum sie so besonders ist, das erfährst du hier.

Tomato Tonnato: Tomaten-Thunfisch-Salat der besonderen Art

Du hast bestimmt schon einmal von Vitello Tonnato gehört, oder? Dabei handelt es sich um einen italienischen Klassiker, eine Vorspeise, die aus gekochtem, dünn aufgeschnittenem Kalbfleisch und einer Thunfischsoße besteht. Doch seit einiger Zeit zieht eine neue, sommerlichere Variante ihre Runden: Tomato Tonnato. Dabei wird das Fleisch durch Tomaten ersetzt. Perfekt für alle, die kein Fleisch, aber Fisch essen.

Zum ersten Mal stieß ich auf Tomato Tonnato, als eine Person, der ich bei Instagram folge, dieses zubereitete. Sie verwendete bunte Tomaten und das sah so schön aus, dass ich das auch gleich ausprobieren musste. Ich griff also auf das Rezept zurück, das ich in meiner Lehre zur Köchin beigebracht bekommen hatte – mit einigen Anpassungen. Klassisch wird für die Soße von Vitello Tonnato das Kochwasser des Kalbs zum Ausdünnen verwendet. Darauf verzichte ich hier. Stattdessen verdünne ich mit einer ungewöhnlichen Zutat – Milch.

Aber fangen wir von vorne an. Beginne damit, eine Dose Thunfisch in Olivenöl zusammen mit etwas Balsamicoessig, Kapern und -wasser, Milch, Öl, Sardellen und Pfeffer fein zu pürieren. Nicht unbedingt klassisch, aber Rezepte sind ja auch etwas, das sich im Laufe der Zeit anpasst.

Nun kommen die Tomaten ins Spiel. Wähle die reifsten, die du finden kannst, die dennoch fest sind. Schneide sie in Stücke nach deinem Geschmack – Scheiben, Kanten oder Segmente, ganz wie du magst. Verteile sie auf der Thunfischsoße, würze sie mit etwas Salz und Pfeffer und garniere sie mit Kapern und etwas Fenchelgrün. Fertig ist dein Tomato Tonnato. Du wirst Tomaten kaum noch anders essen wollen!

Rezept des Tages – unser Newsletter Jeden Tag versorgen wir dich mit einer leckeren Rezeptidee. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Tomatensalate sind vielseitiger, als du vielleicht denkst und wir haben den Beweis dafür. Probiere mal einen Tomatensalat mit gerösteten Kichererbsen und Artischocken, einen mit Feta und Aubergine oder einen Erdbeer-Tomaten-Salat mit Burrata.

Tomato Tonnato Nele 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Thunfisch in Öl 150 g, aus nachhaltiger Fischerei

4 Sardellenfilets z.B. hier 🛒

150 ml Olivenöl

1 EL Balsamicoessig nach Geschmack

1 EL Kapernwasser

Salz und Pfeffer

50-100 ml Milch nach Bedarf

600 g Tomaten nach Wahl, am besten bunte

2 EL Kapern plus mehr zur Deko

Fenchelgrün optional, für die Deko Zubereitung Gib Thunfisch, Sardellenfilets, Öl, Essig, Kapernwasser, Salz und Pfeffer in einen Mixer und püriere alles fein. Passe die Konsistenz mit Milch an. Schmecke mit Salz ab.

Wasche die Tomaten und schneide sie in Stücke nach deinem Geschmack.

Verteile die Soße auf einem großen Teller und richte die Tomaten darauf an. Würze sie mit Salz und Pfeffer und garniere mit Kapern und Fenchelgrün.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.