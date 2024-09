Kuchen ohne Mehl: So backst du Torta Caprese, italienischen Schoko-Mandel-Kuchen

Die einfachen Rezepte sind doch meist die besten. So verhält es sich auch mit Torta Caprese, diesem italienischen Schoko-Mandel-Kuchen. Er steht innerhalb von 20 Minuten im Ofen und lässt sich ganz ohne Mehl backen. Dafür schmeckt er herrlich schokoladig und wird schnell zu deinem Lieblingskuchen werden!

Torta Caprese: Italienischer Schoko-Mandel-Kuchen

Bevor Verwirrung entsteht: Nein, diese Torta Caprese hat nichts mit Mozzarella und Tomaten zu tun. Sie ist nach ihrem Herkunftsort, der italienischen Insel vor Neapel benannt. Der Legende nach haben wir ihre Existenz dem amerikanischen Gangsterboss Al Capone zu verdanke, zumindest indirekt. Einige seiner Mafiosi sollen bei einem Besuch der Insel dessen leckersten Kuchen bestellt haben. Der Koch vergaß bei der Zubereitung aber das Mehl. Das Ergebnis schmeckte jedoch nicht nur, sondern wurde rasch zum beliebtesten Dessert der Insel.

Anstelle von Mehl wird die Torta Caprese mit Mandeln gebacken. Dadurch schmeckt sie nicht nur lecker nussig, sondern eignet sich zudem für Menschen, die kein Gluten essen dürfen. Du kannst stattdessen genauso gut andere gemahlene Nüsse verwenden, falls diese dir besser schmecken. Für die Schokolade im Kuchen gilt: Bitter ist besser. Verwende eine, die keine anderen Zutaten hat als Kakao und Zucker. Übrigens: Um den Kuchen besonders locker zu bekommen, wird die Schokolade nicht geschmolzen, sondern fein gerieben.

Torta Caprese fällt besonders durch ihre Konsistenz auf. Sie ist innen klebrig und außen knusprig. Spare also nicht an Ei und Butter, sonst könnte der Kuchen trocken werden. Um auch den Boden so knusprig zu kriegen, streue die Backform mit etwas Stärke aus. Nach dem Backen kannst du den Kuchen für eine hübsche Optik mit etwas Puderzucker bestreuen.

Wir bei Leckerschmecker können von Schokokuchen gar nicht genug bekommen! Du auch nicht? Dann backe als Nächstes mal den schwedischen Schokoladenkuchen Kladdkaka, der noch etwas süßer ist als dieser hier. Die Tarte Moelleux hat ein fluffiges Äußeres und einen flüssigen Kern. Und hast du Schokoladenreste übrig, kannst du daraus einfach diesen Kuchen mit nur 3 Zutaten backen.