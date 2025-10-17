Puddingkuchen aus Italien: So machst du Torta della Nonna

Italien zählt zu den weltweit beliebtesten Reisezielen, dank seiner sommerlichen Temperaturen, der reichlichen Sonnenstunden und der köstlichen Speisen, die zahlreiche Menschen begeistern. Bei Leckerschmecker liegt unser Hauptaugenmerk natürlich auf dem Essen, und deshalb bieten wir eine Auswahl an klassischen italienischen Rezepten an. Darunter befindet sich auch das Rezept für Torta della Nonna, einen cremigen Puddingkuchen mit Pinienkernen.

Torta della Nonna ist Genuss pur

Torta della Nonna heißt übersetzt so viel wie „Kuchen der Großmutter“ und stammt ursprünglich aus der Toskana. Bei dem Puddingkuchen handelt es sich um ein echtes Familienrezept, das von Generation zu Generation weitergeben wird. Es finden sich unterschiedliche Variationen davon in ganz Italien.

Die Torta della Nonna wird häufig zu besonderen Anlässen gebacken und versammelt die ganze Familie an einem Tisch. Der buttrige Mürbeteig und der cremige Pudding mit zartem Zitronenaroma machen diesen Kuchen zu einem absolut himmlischen Genuss. Ganz zu schweigen von den Pinienkernen on top, die dem Ganzen noch einen schönen Crunch geben.

Die Einfachheit des Kuchens gepaart mit seinem unvergleichlichen Geschmack machen ihn zum heimlichen Star jeder italienischen Kaffeetafel, und er könnte bald auch dein Herz erobern. Genau das Richtige, um deine Liebsten zu verwöhnen und einfach mal mit etwas Neuem zu überraschen. Auf die Plätze, fertig, backen!

Torta della Nonna: italienischer Puddingkuchen Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 350 g Mehl

1 EL Speisestärke

120 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Zitronenabrieb

150 g Butter kalt

1 Ei Für die Füllung: 800 ml Milch

1 Vanilleschote

1 Ei

2 Eigelbe

45 g Speisestärke

140 g Zucker Außerdem: 30 g Pinienkerne

Puderzucker Zubehör (Ø ca. 26 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zubereitung Mische Mehl, Stärke, Zucker und Salz für den Teig in einer Schüssel. Gib dann Zitronenabrieb, Butter in Stücken und Ei hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig. Wickel ihn dann in Folie und lege ihn für eine Stunde in den Kühlschrank. Koche in der Zwischenzeit Milch in einem Topf auf und gib das Mark der Vanilleschote dazu. Verrühre Ei mit Eigelben, Stärke und Zucker in einer Schüssel miteinander. Rühre es mit einem Schneebesen in die kochende Milch ein und lass das Gemisch einige Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Fülle den Pudding in eine Schüssel um, decke ihn sofort mit Frischhaltefolie ab und stelle ihn beiseite. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Nimm den Teig aus dem Kühlschrank und rolle ihn auf einem Stück Backpapier 5 mm dünn aus. Lege den Teig mithilfe des Backpapiers in eine Kuchenform. Schneide den überstehenden Teig ab. Stich mit einer Gabel mehrmals in den Boden. Rolle den übrigen Teig rund auf einem Stück Backpapier aus. Er sollte den Durchmesser der verwendeten Kuchenform haben. Fülle den Pudding in die Springform und streiche ihn glatt. Lege den ausgerollten Teigdeckel obendrauf und ziehe das Backpapier von ihm ab. Drücke den Rand etwas an. Alles, was übersteht, kannst du wieder abschneiden. Bestreue den Teigdeckel zum Schluss mit Pinienkernen und backe den italienischen Puddingkuchen 45 Minuten im unteren Drittel des Backofens. Lass die Torta della Nonna eine Stunde in der Form auskühlen, bevor du sie herauslöst, mit Puderzucker bestreust und servierst. Notizen Du kannst Teig und Pudding auch über Nacht im Kühlschrank aufbewahren und den Kuchen am nächsten Tag fertig backen.

