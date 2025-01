Italienischer Schoko-Haselnuss-Kuchen ohne Mehl

Ein Kuchen, so schokoladig, dass es kaum zu fassen ist: Torta Gianduia erobert das Herz schon beim ersten Bissen. Dabei handelt es sich um einen italienischen Schoko-Haselnusskuchen, der ganz ohne Mehl auskommt und unheimlich saftig ist. Obendrauf glänzt ein Topping aus geschmolzener Haselnuss-Schokolade, das dich einlädt, einfach nur zu genießen.

Torta Gianduia ist zurückzuführen auf die Praline mit dem schwer auszusprechenden Namen (das G ist weich und das erste I wird nicht betont). Diese entstammt der piemontesischen Küche Italiens. Diese Gegend ist als Feinschmeckerregion bekannt, eines jedoch sticht ganz besonders hervor: Haselnüsse. Piemontesische Haselnüsse haben den Ruf, besonders aromatisch und vollmundig zu schmecken. Es gibt es sie schier im Überfluss.

Zu Zeiten der Kontinentalsperre Napoleons im 19. Jahrhundert, als britische Güter den europäischen Kontinent nicht erreichten, spielten Haselnüsse eine große Rolle. Aufgrund der Blockade gab es in Italien eine Kakaoknappheit. Es musste eine Lösung her, um weiterhin Schokolade herstellen zu können. Ein findiger Chocolatier erfand diese schließlich: Er mischte Haselnüsse unter die Kakaomasse, um sie zu strecken. Diese neue Süßigkeit fand so viel Zuspruch, dass sie auch nach Auflösung der Blockade weiter zubereitet wurde – Gianduia war geboren. Den Namen hat die Schokolade übrigens von einer Komödienfigur, die den durchschnittlichen Piemontesen darstellen soll.

Kleiner Fun Fact am Rande: Nutella, die weltweit beliebte Schoko-Haselnusscreme des italienischen Unternehmens Ferrero, hieß ursprünglich und in der Originalversion Pasta Gianduja.

Aber zurück zur Torta Gianduia. Diese besteht aus zwei Schichten: einer aus Schokolade, Haselnüssen und Eiern und einer aus einer Gianduia-Ganache 🛒. Die Zubereitung ähnelt der Torta Caprese, ebenfalls einem Klassiker der italienischen Konditorei. Die Besonderheit dabei ist, dass die Schokolade nicht geschmolzen, sondern gerieben wird. Dadurch wird die Nussmasse fluffig und nicht zu klebrig. Zusätzlich mischst du etwas Kakaopulver unter. In Kombination mit der Ganache ist das Ergebnis unfassbar schokoladig und lecker. Nimm dir gern noch ein zweites Stück!

Für den Kuchen: 200 g Zartbitterschokolade

4 Eier

200 g Butter

200 g Zucker

200 g Haselnüsse geröstet und gemahlen

30 g Backkakao

1 Prise Salz Für die Glasur: 200 g Gianduia-Creme italienische Schoko-Haselnusscreme

200 ml Sahne

50 g Butter Für die Deko: Schokospäne

gehackte Haselnüsse Zubereitung Raspele die Zartbitterschokolade. Trenne die Eier.

Schlage die Butter mit 150 g Zucker schaumig auf und füge dann die Eigelbe eines nach dem anderen hinzu.

Vermische Haselnüsse, Backkakao und Schokolade gründlich in einer Schüssel.

Vermische die Nussmischung mit der Butter.

Heize den Backofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schlage das Eiweiß mit dem restlichen Zucker und einer Prise Salz zu festem Schnee und hebe diesen vorsichtig unter die Butter-Nuss-Mischung.

Fülle den Teig in eine gefettete Springform und backe den Kuchen ca. 40-45 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber aus dem Kuchen herauskommt. Lass den Kuchen in der Form auskühlen. Stürze ihn danach auf einen Teller.

Für die Ganache, erhitze Butter und Schokolade in einem kleinen Topf und rühre dann die flüssige, kalte Sahne ein.

Verteile die Ganache auf dem fertigen Kuchen. Lass sie im Kühlschrank etwa 2 Stunden lang fest werden.

Garniere den Kuchen mit Raspelschokolade und Haselnüssen.

