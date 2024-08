Schnelle Alltagsküche mit Genussfaktor: Tortellini mit Pilzsoße

Hier bekomme ich schon bei der Beschreibung richtig Hunger: Tortellini mit Pilzsoße lassen dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die unkomplizierten Tortellini sind bekanntermaßen schnell gemacht, wenn du sie nicht ausgerechnet selbst herstellst. Doch mit der Pilzsoße kannst du die leckeren Nudeltaschen wunderbar aufwerten und ihnen einen eigenen Anstrich verleihen. Und das ohne viel Aufwand! So zauberst du in wenigen Schritten eine tolle Mahlzeit, die der ganzen Familie schmeckt.

Tortellini mit Pilzsoße: unkomplizierter Genuss

Unsere Tortellini mit Pilzsoße sind vegetarisch, doch du kannst dein Gericht beispielsweise auch mit knusprig gebratenen Speckwürfeln bestreuen. Bei der Auswahl der Tortellini kannst du deinen eigenen Geschmack entscheiden lassen – wie immer bei unseren Rezepten. Entscheide dich für Tortellini ohne Füllung, wenn du die Pilzsoße zum Star dieses Gerichts machen möchtest. Allerdings schmecken Tortellini mit einer Ricotta-Füllung auch sehr gut dazu. Du entscheidest!

Ich liebe unkompliziertes Kochen mit minimalem Aufwand und maximalem Geschmack. Dieses Rezept verspricht genau das und hält es auch. Es eignet sich wunderbar für den hektischen Alltag, weil der Teller Tortellini mit Pilzsoße heiß und dampfend in 20 Minuten auf dem Tisch steht. Perfekt für einen müden Feierabend oder eine kurze Kocheinheit in der Mittagspause für jene von uns, die im Homeoffice arbeiten.

Koche die Tortellini entspannt in salzigem Wasser und bereite derweil die Soße zu. Dazu schneidest du die Zwiebeln in kleine Würfel und schwitzt sie in Öl an. Ich präferiere Olivenöl, das lässt mich von Südeuropa träumen. Gib die geputzten und in Scheiben geschnittenen Champignons (oder andere Pilze deiner Wahl) dazu und lass sie eine Weile mitdünsten. Lösche mit Sahne und etwas Gemüsebrühe ab, gib Salz und Pfeffer dazu und lass alles weitere fünf Minuten köcheln. Serviere deine Tortellini mit der Pilzsoße und einer großzügigen Portion Parmesan auf einem Teller. Fertig!

