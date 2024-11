Nudeln: Heute gibt es schnelle Tortelloni in Käse-Sahnesoße

Nudeln und Käse sind einfach eine unschlagbare Kombination. Deshalb kochen wir heute eine extragroße Portion Tortelloni in Käse-Sahnesoße.

Blitzschnell fertig: Tortelloni in Käse-Sahnesoße in nur 15 Minuten zubereiten

Wenn es in der Küche schnell gehen soll, lieben wir schnelle Pasta-Kreationen. Die Tortellini in cremiger Käse-Sahnesoße gehören definitiv dazu. Die stehen in nur 20 Minuten auf dem Tisch.

Besonders fix ist dieses Gericht fertig, wenn du frische Tortellini aus dem Kühlregal verwendest. Für welche Füllung du dich dabei entscheidest, bleibt deinem Geschmack überlassen. Besonders gut zur Soße schmecken aber auch Tortellini, die mit Käse gefüllt sind.

Koche zuerst die Tortellini in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe. Gar sind die gefüllten Teigtaschen, wenn sie an der Oberfläche schwimmen.

Währenddessen schneidest du für die Soße die Schalotte in Würfel und dünstest sie in einer Pfanne mit Olivenöl an. Gieße die Sahne hinzu und füge anschließend geriebenen Parmesan mit hinzu. Ist dieser in der Pfanne geschmolzen, schmeckst du mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss ab. Nun rührst du die Tortellini in die Soße und kannst schon servieren.

Übrigens: Ist die Soße ein bisschen zu dick, kannst du entweder etwas Milch oder eine Kelle von dem Kochwasser der Tortellini mit dazu geben. In unserem Leckerwissen-Ratgeber haben wir noch mehr Tipps zusammengestellt, wie du Nudelwasser verwenden kannst.

Du liebst Tortellini in Käse-Sahnesoße, wünscht dir hin und wieder aber etwas Abwechslung bei der Zubereitung? Dann passe es einfach deinem Geschmack an. Mische unter die Soße zum Beispiel noch in Stücke geschnittenen Kochschinken oder füge angebratenen Speck hinzu. Mit klein geschnittenen und mit gedünsteten Champignons oder Erbsen schmecken die Tortelloni ebenfalls gut.

Du liebst Nudeln in allen Formen und Varianten? Bei Leckerschmecker findest du eine riesige Auswahl an spannenden Pasta-Rezepten. Schau mal vorbei und lass dich inspirieren. Bereite doch mal Pasta al Limone in nur 10 Minuten zu oder lass dir Nudeln in cremiger Schinkensoße schmecken.