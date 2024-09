Tortilla de Patata mit Zucchini: spanischer Klassiker in frischer Neuauflage

Spanier und Tortilla de Patata haben eine jahrhundertealte, leidenschaftliche Liebesgeschichte hinter sich. Ein Ende ist nicht in Sicht, die leckere Kartoffel-Omelette ist nach wie vor in aller Munde. So viel Tradition und Liebe für dieses Gericht – da lohnt es sich doch, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Bereite deshalb mit uns eine Tortilla de Patata mit Zucchini zu!

Manche Gerichte sind untrennbar mit der Kultur eines Landes verbunden, kommen jedoch nur zu besonderen Anlässen auf den Tisch. Deshalb haben viele Nationalgerichte oft kaum etwas mit der tatsächlichen Esskultur des jeweiligen Landes zu tun. Doch Tortilla de Patata ist anders. Kaum ein Gericht ist so klassisch spanisch wie diese dicke Kartoffel-Omelette. Sie ist nah dran bei den Menschen, im Alltag, zu besonderen Anlässen, als Feierabendsnack, als Frühstück auf einem Stück Brot. Spuren von Tortilla de Patata sind wohl in jeder spanischen Körperzelle zu finden. Auch in meinen, denn meine spanische Mutter und Oma bereiten die Tortilla nach wie vor leidenschaftlich gern zu.

Meistens kennen wir die Tortilla de Patata schlicht und klassisch: Eier, Kartoffeln, Olivenöl und Salz sind die Hauptzutaten. Je nach Region kommen Zwiebeln dazu und sorgen dabei für hitzige Diskussionen. Doch es gibt viele weitere Variationen, die einfach schmecken und dem klassischen Gericht neues Leben einhauchen. Deshalb bereiten wir heute eine frische, saftige, leckere und sättigende Tortilla de Patata mit Zucchini zu. Die verleiht der goldgelben Tortilla etwas Farbe und eine weitere, frische Geschmacksdimension.

Du kannst deinen Geschmack entscheiden lassen, wie saftig deine Tortilla de Patata mit Zucchini werden soll, indem du sie nicht allzu lange in der Pfanne lässt. Und sollte etwas von dem leckeren, gesunden und sättigenden Gericht übrigbleiben, kannst du ein Stück davon am nächsten Tag in ein Brötchen legen und mit Mayonnaise genießen. Ein beliebter To-Go-Snack in Spanien!

Im Frühling bietet sich dieses tolle Rezept für Tortilla de Patata mit Spargel an. Die spanische Küche hat noch mehr leckere Kartoffelrezepte zu bieten, etwa diese knusprig frittierten Patatas Bravas oder die kanarischen Runzelkartoffeln namens Papas arrugadas.