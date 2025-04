Tortilla-Knoblauchbrot: Zauber dir simples, wunderbares Fingerfood

Knoblauchbrot muss in meinen Augen zwei Dinge erfüllen: Es muss richtig schön käsig sein und herrlich würzig nach Knoblauch schmecken. Dieses herrliche Tortilla-Knoblauchbrot erfüllt beide Punkte mit Bravour, lässt sich kinderleicht anpassen und ist im Handumdrehen fertig.

Tortilla-Knoblauchbrot ist perfekt für spontanen Genuss

Das Tortilla-Knoblauchbrot glänzt in den verschiedensten Situationen. Ob als Beilage beim Grillen, als Fingerfood für zwischendurch oder als herrlicher Snack beim gemeinsamen Spieleabend, Knoblauchbrot passt immer. Hier kommt jeder auf seine Kosten und da es so schnell fertig ist, kann problemlos für köstlichen Nachschub gesorgt werden.

Und weil es nur so wenig Zutaten braucht, kannst du es fast immer wieder machen. Am besten eignet sich beim Käse in meinen Augen Mozzarella, da er wunderbare Fäden zieht und dem Brot so eine unwiderstehliche käsige Konsistenz verleiht. Du kannst aber natürlich die Sorte nehmen, die du am leckersten findest.

Du kannst das Brot jedes Mal, wenn du es zubereitest, auch ganz einfach abwandeln. Möchtest du mehr oder weniger Knoblauch? Passe einfach die Menge der Knoblauchzehen an. Soll es noch käsiger werden oder doch lieber etwas weniger? Diese Frage kannst du dir sicher selbst beantworten.

Probiere dich auch bei den Gewürzen kreativ aus und entdecke, was dir am besten schmeckt. Für ein wenig mehr Schärfe kannst du zum Beispiel etwas Chili-Pulver in das Öl mischen. Das Tortilla-Knoblauchbrot lässt sich hervorragend mit verschiedenen Dips kombinieren. Probiere es mit einer einfachen Sour Cream, Salsa oder, für die ultimativen Knoblauchfans, etwas Aioli. Dann solltest du dir aber die Frage stellen, ob du nach dem Genuss von so viel Knoblauch am selben oder nächsten Tag noch etwas Wichtiges vorhast!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen, wie du Knoblauchbrot selbst zubereiten kannst. Wenn du einen Airfryer hast, dann probiere Knoblauchbrot aus der Heißluftfritteuse. Ganz simpel gebacken sind auch unsere Knoblauch-Parmesan-Knoten. Und wenn du etwas richtig Ausgefallenes probieren möchtest, dann schau dir diese Lasagnesuppe aus einem Knoblauchbrot an.