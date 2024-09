Tortilla-Pizza mit Käserand: ein knuspriges Highlight für Käseliebhaber

Langsam hat sich der Sommer verabschiedet. Ist damit die Grillsaison vorbei? Nein, das können und wollen wir nicht akzeptieren. Dazu sind die Köstlichkeiten, die du auf dem Grill zubereiten kannst, einfach zu gut. Deshalb halten wir uns bei der Entwicklung neuer Rezepte für den Grill nicht zurück und präsentieren dir stolz unsere neueste Kreation: eine Tortilla-Pizza mit Käserand! Dazu eine würzige Tomatensoße, Bratwurst und Mozzarella – nichts davon klingt nicht wundervoll, also auf ans Werk.

Tortilla-Pizza mit Käserand: perfekt für deine Pizza-Party

Praktischerweise bereiten wir die Tortilla-Pizza mit Käserand auf einer Grillplatte in der gemütlichen Küche zu, sodass wir bei Wind und Wetter nicht in den Garten oder auf den Balkon müssen. Doch auch ohne Grillplatte funktioniert dieses Rezept wunderbar. Schiebe deine Kreation einfach in den Backofen und backe sie einfach dort fertig. Die fertige Tortilla-Pizza mit Käserand ist knusprig, heiß und unglaublich käsig.

Jeder einzelne Bisschen versorgt dich mit geschmolzenem Käse, diesem flüssigen Gold der Küche, das wir alle so heiß begehren. Ein weiteres Plus ist auch, dass du mit unkomplizierten Arbeitsschritten und einfachen Zutaten, die du in jedem Supermarkt findest, etwas zauberst, was dich und deine Gäste auf der nächsten Party einfach umhaut. Auf die bestmögliche Weise.

Wenn du diese Tortilla-Pizza mit Käserand deinen Gästen servierst, kannst du sie direkt auf der Grillplatte präsentieren und dabei warmhalten. Wobei diese knusprige Käse-Kreation nicht lange herumliegen wird. Wahrscheinlich wird sie schneller verputzt sein, als du gucken kannst. Übrigens kannst du unser Rezept auch ein wenig abwandeln. Für die vegetarische Version lässt du einfach den Bacon und die Bratwurst weg. Ein paar Oliven, Paprika oder Mais machen sich auch nicht schlecht.

