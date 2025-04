Tortilla-Pizzataschen: die perfekte Fingerfood-Fusion

Hier kommen zwei absolute Wohlfühlgerichte zusammen und kreieren etwas wunderbar Neues: Tortilla-Pizzataschen haben ohne Frage das Potenzial, mein neues Lieblings-Fingerfood zu werden. Sie lassen sich immer wieder mit neuen köstlichen Zutaten befüllen und sind dank ihrer Handhabung für fast alle Gelegenheiten ideal.

Tortilla-Pizzataschen: perfekt in jeder Situation

Du bereitest die Tortilla-Pizzataschen im Handumdrehen zu und hast für jeden Anlass eine schmackhafte Mahlzeit. Ganz egal, ob es mittags schnell gehen muss oder du abends keine Lust hast, noch viel Zeit in der Küche zu verbringen. Mit ihnen zauberst du ein Gericht, dass dich glücklich machen wird.

Für alle, die übrig gebliebene Pizza lieben, sind sie ebenfalls perfekt, da sie auch kalt noch schmecken und somit ein guter Snack für unterwegs sind. Dann solltest du sie aber wirklich fest zusammenrollen und gegebenenfalls mit einem Zahnstocher fixieren.

Die Zubereitung geht ganz einfach und schnell von der Hand, sodass die Tortilla-Pizzataschen garantiert jedem gelingen. Schneide zuerst die Zutaten, bei denen es nötig ist, klein. Rühre danach alles für deine Tomatensoße zusammen und schmecke sie mit den Gewürzen ab.

Anschließend kannst du die Tortillas befüllen und zusammenrollen. Brate die Taschen von allen Seiten in der Pfanne 🛒 an, bis sie leicht gebräunt sind und der Käse im Inneren schön geschmolzen ist. Du kannst die Füllung natürlich immer wieder mit neuen Zutaten ausprobieren. So lassen sich die Tortilla-Pizzataschen auch kinderleicht vegetarisch oder vegan zubereiten. Verwende dazu einfach die entsprechenden Ersatzprodukte. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr kreative Ideen, wie du Weizentortillas einsetzen kannst. Statt sie zu Taschen zu falten, kannst du auch direkt eine Wrap Pizza mit Hüttenkäse aus ihnen zaubern. Für einen ausgewogenen Tagesstart ist dieser Rührei-Wrap mit Lachs und Avocado ideal. Und falls dir nach etwas Süßem sein sollte, bereitest du diese Frühstückwraps in nur zehn Minuten zu!

Tortilla-Pizzataschen Dominique 3.79 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

100 g schwarze Oliven

400 g gehackte Tomaten

1 EL Sambal Oelek

2 TL Pizzagewürz

1 Prise Prise Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas Basilikum frisch

4 Weizentortillas

100 g Salami

200 g Cheddar Zubereitung Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Hacke beides fein. Tropfe die Oliven ab und schneide sie in feine Ringe.

Vermenge in einer Schüssel Zwiebeln, Knoblauch, gehackte Tomaten, Sambal Oelek, Pizzagewürz und eine Prise Zucker. Schmecke die Mischung mit etwas Salz und Pfeffer ab.

Putze das Basilikum und schüttel es trocken. Zupfe die Blätter vom Stiel.

Breite die Tortillas aus und bestreiche sie in der unteren Hälfte mit der Tomatensoße. Lass aber genug Platz zu den Rändern. Verteile die Salamischeiben, Olivenringe, Cheddar und Basilikumblätter darauf. Falte dann zuerst den unteren Rand nach oben, danach die linke und rechte Seite zusammen und rolle sie nach oben hin fertig.

Erhitze eine Pfanne auf mittlere Stufe und brate die Tortillas darin für 4-5 Minuten von beiden Seiten an, bis der Käse im Innern gleichmäßig geschmolzen ist. Notizen Für eine vegane Zubereitung kannst du einfach auf Ersatzprodukte zurückgreifen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.