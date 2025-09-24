So machst du knusprige Tortilla-Wraps mit Guacamole-Füllung

Du liebst Tortilla-Wraps genauso sehr wie wir? Dann passe jetzt gut auf, denn wir servieren dir knusprige Tortilla-Wraps mit Guacamole aus unserer Leckerschmecker-Küche. Jeder Bissen verbindet eine knackige Hülle mit einer cremigen Füllung. Diese Kombination gelingt nicht nur schnell, sondern weckt auch Freude am Kochen.

Rezept für knusprige Tortilla-Wraps mit Guacamole

Tortillas gehören zu den ältesten Grundnahrungsmitteln Lateinamerikas. Schon vor über 2000 Jahren mahlten die Maya und Azteken Mais zu einem feinen Teig, den sie auf heißen Platten buken. Diese runden Fladen bildeten die Grundlage vieler Mahlzeiten, zum Beispiel für Tacos oder Burritos.

Die Tortilla-Wraps für dieses Rezept musst du heute allerdings nicht mehr selbst backen, sondern kannst sie ganz einfach im Supermarkt kaufen. Für die Füllung benötigst du reife Avocados, eine Tomate, eine kleine Zwiebel sowie Koriander, Knoblauch, eine Limette sowie Salz und Pfeffer für die Füllung. Wer es scharf mag, kann noch einen halbe Jalapeño hinzugeben.

Dann geht es auch schon an die Zubereitung. Gib das Fruchtfleisch der Avocados in eine Schüssel und zerdrücke es mit einer Gabel. Damit es nicht braun wird, gieße den Saft einer halben Limette darüber. Nun kommen eine gewürfelte Tomate, Zwiebel und die restlichen Zutaten hinzu, und alles wird zu einer cremigen Guacamole verrührt. Rolle jetzt die Wraps auf, befestige sie mit Zahnstochern und backe sie rund zehn Minuten im Ofen goldbraun und knusprig. Lass sie danach kurz abkühlen und fülle sie anschließend mit der Guacamole – am besten mit einem Spritzbeutel.

Genieße die knusprigen Tortilla-Wraps mit Guacamole noch leicht warm als Mittagessen oder bei einem Abend mit Freunden. Oder serviere sie einfach als kleinen Snack für zwischendurch. Mmh, lecker!

Kaufe gleich ein paar Tortillas mehr und bereite dir eine Tortilla-Pizza mit Käserand oder eine Wrap-Lasagne aus dem Airfryer zu. Auch lecker: mit Hackfleisch gefüllte Taquitos.

Übrigens: Für alle, die es scharf mögen, haben unsere Kollegen bei Geniale Tricks eine einfache Anleitung zum Trocknen von Chilis geschrieben.

Tortilla-Wraps mit Guacamole Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 27 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Guacamole: 2 reife Avocados

1 Limette der Saft

1 Tomate

1 kleine rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1/2 kleine Jalapeño entkernt, optional

1 EL frische Korianderblätter

Meersalz und schwarzer Pfeffer zum Abschmecken Außerdem: 4 Tortilla-Wraps Weizen oder Mais Zubereitung Halbiere die Avocados, entferne den Kern und gib das Fruchtfleisch in eine Schüssel.

Presse den Saft einer halben Limette 🛒 darüber und zerdrücke die Avocado mit einer Gabel fein.

Wasche die Tomate, entferne das Kerngehäuse und würfle sie klein.

Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Schäle auf den Knoblauch und presse ihn.

Hacke die Jalapeño je nach gewünschter Schärfe klein.

Wasche den Koriander und hacke ihn grob.

Rühre Tomaten, Zwiebel, Jalapeño, Koriander und die gepresste Knoblauchzehe unter die Guacamole.

Füge den restlichen Limettensaft hinzu und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

Rolle die Wraps ein und befestige sie mit einem Zahnstocher.

Lege die Wraps auf ein Backblech und backe sie bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) für 8–12 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass die knusprigen Wraps leicht abkühlen und fülle sie dann mit der frischen Guacamole.

Serviere die Wraps sofort.

