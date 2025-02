Toscabullar: So machst du schwedische Marzipanschnecken

Wenn es etwas gibt, von dem ich niemals genug bekommen werde, ist es die schwedische Zuckerbäckerei. Was gibt es denn auch besseres als Zimtschnecken, Kardamomschnecken und Prinzessinnentorte? Nicht viel, zumindest nicht in meiner kulinarischen Welt. Doch dann entdeckte ich etwas, das allem Konkurrenz machte. Toscabullar, schwedische Marzipanschnecken. Ein klarer Anwärter auf das Lieblingsgebäck des Jahres!

So machst du Toscabullar: schwedische Marzipanschnecken zum Anbeißen

Auch wenn ich eine Weile in Stockholm gewohnt habe: Toscabullar sind mir aus irgendeinem Grund nie begegnet. Dabei schnabulierte ich mich durch vieles, was die schwedische Pâtisserie so zu bieten hatte. Auf diese schwedischen Marzipanschnecken stieß ich jedoch erst vor Kurzem, als ein Freund aus Stockholm mir aus einer „Ich weiß nicht, was ich backen soll“-Krise helfen wollte. „Mach doch Toscabullar“, schlug er vor.

Da ich mich gern inspirieren lasse, kam ich dem Vorschlag nach und siehe da – sie schmeckten hervorragend. Warum die schwedischen Marzipanschnecken Toscabullar heißen, ist mir übrigens bis heute nicht klar – hat es etwas mit dem Komponisten zu tun? Mit der Toskana? Die gute Nachricht: Es scheint den Menschen in Schweden selbst nicht ganz klar zu sein, warum das Gebäck so heißt. Einen namensgleichen Kuchen – den Toscakaka – gibt es zwar, aber auch dessen Herkunft ist unklar.

Woher der Name auch kommen mag, Fakt ist: Schwedische Marzipanschnecken sind super! Saftig, süß, mit intensivem Mandelaroma und bedeckt von knusprigen Mandeln, ich bin einfach nur hin und weg. Und auch die Zubereitung ist nicht sonderlich schwer. Bereite zunächst einen Hefeteig zu, den du mit etwas Kardamom würzt.

Die Füllung besteht aus Marzipan, Zucker und Butter, wird also wunderbar cremig und komplimentiert den Kardamomgeschmack des Teiges perfekt. Während die Schnecken im Ofen aufgehen und goldbraun backen, kannst du das knackige Topping vorbereiten. Dafür bereitest du zunächst ein Butterkaramell zu, in dem du Mandelblättechen, -stifte oder andere Nüsse schwenkst. Lass es auskühlen und brich das ganze in Stücke, die du über die Schnecken streust. Genieße sie am besten noch leicht warm. Herrlich!

Verbleibe kulinarisch noch etwas in Schweden und backe auch Kanelbullar, die klassischen Zimtschnecken oder schwedische Kardamom-Schnecken. Auch Chokladbollar, Schoko-Haferkugeln, sind unheimlich lecker.