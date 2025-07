Mediterran genießen mit einer toskanischen Lachs-Pfanne

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate den Lachs von beiden Seiten jeweils 2–3 Minuten an. Nimm ihn anschließend heraus und stelle ihn beiseite.

Brate in dem selben Öl die Zwiebel und den Knoblauch glasig an. Gib die getrockneten Tomaten und die Chiliflocken hinzu und brate beides ebenfalls kurz mit an.

