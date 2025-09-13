Traubenmarmelade: fruchtiger Genuss auf dem Frühstückstisch

Marmeladen sind der Frühstücksklassiker schlechthin. Jetzt zur Weinsaison bietet es sich an, aus den Trauben eine süße Marmelade zu kochen, die den Start in den Tag versüßt. Wir zeigen dir, wie du aus Weintrauben eine Marmelade zauberst.
Einfach selbst gemacht: Traubenmarmelade
Weintrauben kann man pur vernaschen oder zu Wein verarbeiten. Halt, warte. Aus Trauben lassen sich noch weitere Köstlichkeiten zubereiten. So wie diese Traubenmarmelade zum Beispiel. Der süße Aufstrich entpuppt sich dabei als kleines Multitalent. Denn die Marmelade schmeckt nicht nur auf dem Frühstücksbrot, sondern ist zudem ein toller Begleiter zu Käse.
Für selbst gemachte Traubenmarmelade benötigst du ein Kilogramm rote Trauben. Kaufe am besten welche, die keine Kerne haben. So musst du diese später nicht entfernen und sparst bei der Zubereitung jede Menge Zeit.
Wasche die Trauben und koche sie mit etwas Wasser in einem großen Topf für rund zehn Minuten unter Rühren auf. Sind die Trauben weich, kannst du sie direkt im Topf mit einem Pürierstab weich pürieren. Gib das Mark einer Vanilleschote sowie den Gelierzucker und etwas Zitronensaft hinzu und koche noch einmal alles unter Rühren für etwa vier Minuten auf.
Ob die Marmelade gut ist, erfährst du, indem du die Gelierprobe machst. Gib dafür etwas Marmelade auf einen Teller und halte ihn schräg. Bleibt der Aufstrich fest und läuft nicht herunter, ist die Marmelade fertig. Du kannst sie nun noch heiß in sterile Gläser füllen. Verschließe sie sofort und lass sie gut abkühlen.
An einem dunklen, kühlen Ort hält sich der Fruchtaufstrich für mehrere Monate. Kochst du gerne Marmeladen ein, dann mach gleich weiter und konserviere mit dieser sizilianischen Zitronenmarmelade den Geschmack des Sommers. Herbstlich wird es mit einer selbst gemachten Kürbismarmelade und besonders süß und fruchtig schmeckt diese Feigenmarmelade.
Kochutensilien
- 3 Gläser à 200 ml
Zutaten
- 1 kg rote Trauben kernlos
- 100 ml Wasser
- 500 g Gelierzucker 2:1
- 1 EL Zitronensaft
- 1 Vanilleschote
Zubereitung
- Wasche die Trauben gründlich und entferne eventuell vorhandene Stiele. Gib die Trauben zusammen mit dem Wasser in einen großen Topf.
- Koche die Trauben bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten auf, bis sie weich sind. Rühre dabei gelegentlich um.
- Püriere die Trauben anschließend mit einem Pürierstab direkt im Topf.
- Gib den Gelierzucker, den Zitronensaft und das Mark einer Vanilleschote zu den Trauben und lasse alles erneut aufkochen. Lasse die Mischung sprudelnd aufkochen und rühre dabei ständig.
- Koche die Mischung für etwa 4 Minuten, bis die Marmelade beginnt, fest zu werden. Mache die Gelierprobe. Gib dafür einen kleinen Löffel Marmelade auf einen kalten Teller und halte ihn schräg. Läuft die Marmelade nicht herunter, ist sie gut.
- Fülle die fertige Traubenmarmelade heiß in sterile Gläser. Verschließe sie gut und lass sie vollständig auskühlen.