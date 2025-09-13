Traubenmarmelade: fruchtiger Genuss auf dem Frühstückstisch

Marmeladen sind der Frühstücksklassiker schlechthin. Jetzt zur Weinsaison bietet es sich an, aus den Trauben eine süße Marmelade zu kochen, die den Start in den Tag versüßt. Wir zeigen dir, wie du aus Weintrauben eine Marmelade zauberst.

Einfach selbst gemacht: Traubenmarmelade

Weintrauben kann man pur vernaschen oder zu Wein verarbeiten. Halt, warte. Aus Trauben lassen sich noch weitere Köstlichkeiten zubereiten. So wie diese Traubenmarmelade zum Beispiel. Der süße Aufstrich entpuppt sich dabei als kleines Multitalent. Denn die Marmelade schmeckt nicht nur auf dem Frühstücksbrot, sondern ist zudem ein toller Begleiter zu Käse.

Für selbst gemachte Traubenmarmelade benötigst du ein Kilogramm rote Trauben. Kaufe am besten welche, die keine Kerne haben. So musst du diese später nicht entfernen und sparst bei der Zubereitung jede Menge Zeit.

Wasche die Trauben und koche sie mit etwas Wasser in einem großen Topf für rund zehn Minuten unter Rühren auf. Sind die Trauben weich, kannst du sie direkt im Topf mit einem Pürierstab weich pürieren. Gib das Mark einer Vanilleschote sowie den Gelierzucker und etwas Zitronensaft hinzu und koche noch einmal alles unter Rühren für etwa vier Minuten auf.

Ob die Marmelade gut ist, erfährst du, indem du die Gelierprobe machst. Gib dafür etwas Marmelade auf einen Teller und halte ihn schräg. Bleibt der Aufstrich fest und läuft nicht herunter, ist die Marmelade fertig. Du kannst sie nun noch heiß in sterile Gläser füllen. Verschließe sie sofort und lass sie gut abkühlen.

An einem dunklen, kühlen Ort hält sich der Fruchtaufstrich für mehrere Monate. Kochst du gerne Marmeladen ein, dann mach gleich weiter und konserviere mit dieser sizilianischen Zitronenmarmelade den Geschmack des Sommers. Herbstlich wird es mit einer selbst gemachten Kürbismarmelade und besonders süß und fruchtig schmeckt diese Feigenmarmelade.