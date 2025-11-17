Trüffel-Kartoffelpüree: Die beste Beilage, seit es Weihnachten gibt

Wenn an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt, dann darf all die Anstrengung des vergangenen Jahres endlich abfallen. Ab jetzt heißt es nur noch: entspannen und genießen. Das große Highlight an Weihnachten ist ganz klar das Festtagsessen und was würde besser dazu passen als ein Trüffel-Kartoffelpüree als Beilage?

Dieses Trüffel-Kartoffelpüree bietet Feinschmecker-Garantie

Der Braten zu Weihnachten ist ja schön und gut, die eigentlichen Stars des Festtagsessens sind aber die Beilagen. Was sind da deine Favoriten? Für mich gehören zur weihnachtlichen Ente oder Gans unbedingt immer ein selbst zubereiteter Rotkohl und eine Schüssel Rosenkohl dazu. Da ich nicht der größte Klöße-Fan bin, aber Kartoffeln liebe, ist für mich ein Kartoffelpüree die ideale Beigabe. Das harmoniert einfach perfekt mit der dunklen Bratensoße.

Dieses Jahr soll das Kartoffelpüree zum Weihnachtsdinner aber mal ein Upgrade bekommen und kommt als edles Trüffel-Kartoffelpüree auf den Tisch. Schließlich darf man sich zum Fest ja auch mal etwas besonderes gönnen, oder?

Die Zubereitung der Deluxe-Variante des Kartoffelpürees ist genauso einfach, wie die klassische Version. Du brauchst nur Kartoffeln schälen und in Stücke geschnitten in einem Topf mit Salzwasser gar kochen. Sind sie weich, gießt du sie ab und zerdrückst sie mit einem Kartoffelstampfer. Dann gießt du heiße Milch dazu und gibst ein Stück Butter mit hinein und stampfst alles solange weiter, bis du eine cremige, glatte Masse bekommst. Nicht schlimm, wenn doch noch das eine oder andere Stückchen mit drin ist.

Für das besondere Aroma rührst du etwas Trüffelbutter oder Trüffelöl unter. Anschließend schmeckst du die Beilage mit Salz und Pfeffer ab. Das Highlight fehlt aber noch: frische Trüffelscheiben. Hobele sie sehr fein und verteile sie auf dem Püree, direkt bevor du es servierst. Mmh, einfach himmlisch und genau richtig für Weihnachten.

Von Kartoffelpüree gibt es mehr als nur eine Variante. Wenn du auch nicht genug von der Kartoffelspeise bekommen kannst, solltest du unbedingt auch mal ein Kartoffelpüree mit Parmesan, ein Miso-Kartoffelpüree oder ein Aligot, das französische Kartoffelpüree mit extra viel Käse, probieren.

Tipp: Schmücke deine festliche Tafel in diesem Jahr doch mal mit Kerzenständern aus Christbaumkugeln. Wie das geht, erfährst du bei Geniale Tricks.

Trüffel-Kartoffelpüree Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Kartoffeln mehligkochend

Salz nach Geschmack

150 ml heiße Milch

60 g Butter plus etwas mehr zum Garnieren

1 TL Trüffelbutter alternativ: Trüffelöl, online, zum Beispiel hier 🛒

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen

1 kleiner schwarzer Trüffel ca. 10 – 15 g, online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in Stücke und koche sie in einem Topf mit reichlich gesalzenem Wasser gar. Gieße anschließend das Wasser ab und stelle den Topf kurz zurück auf die heiße Herdplatte, damit das restliche Wasser verdampfen kann. Gieße die Milch in einen Topf und erhitze sie unter Rühren. Nimm sie danach vom Herd. Zerdrücke die Kartoffeln direkt im Topf mit einem Kartoffelstampfer 🛒 klein. Gieße die Milch dazu und gib die Butter mit hinein. Verrühre alles gut miteinander zu einem glatten und cremigen Püree. Rühre dann Trüffelbutter oder Trüffelöl unter. Schmecke das Püree mit Salz und Pfeffer ab. Hoble direkt vor dem Servieren ein paar Scheiben des Trüffels dünn ab und verteile sie auf dem Püree. Gib außerdem einen Klecks Butter obendrauf und genieße das Püree warm als Beilage.

