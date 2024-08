Zucchinipuffer mit Käse: Probiere diese knusprige türkische Köstlichkeit

Vielleicht hast du türkische Zucchinipuffer schon einmal im Imbiss deines Vertrauens oder auf einem Markt probiert und dich verliebt. Diese Puffer sind dünn, groß und besonders knusprig. Dazu eine tolle Kräuter- oder Knoblauchsoße, und fertig ist eine Mahlzeit, die dich wunschlos glücklich macht. Praktischerweise hast du gerade das Rezept gefunden, um das leckere Knuspererlebnis zu Hause nachzukochen.

Türkische Zucchinipuffer: lecker mit Kartoffeln und Käse

Türkische Zucchinipuffer kommen ursprünglich aus Anatolien, sind aber inzwischen in der ganzen Türkei beliebt und bekannt. Und auch hier erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit. Wir können sie als türkische Version unserer Kartoffelpuffer verstehen, die hierzulande seit jeher dazugehören. Denn türkische Zucchinipuffer bestehen nicht nur aus dem milden Gemüse und etwas Mehl, nein, du brauchst unter anderem auch noch Kartoffeln, Frühlingszwiebeln und Schafskäse.

So werden türkische Zucchinipuffer zu einer vollwertigen Mahlzeit, die satt macht und von Haus aus vegetarisch ist. Doch das Beste ist der Geschmack: knusprig, salzig, kartoffelig, lecker. Ein echtes Wohlfühlessen! Wichtig ist, dass du die Zucchini fein raspelst und anschließend etwa zehn Minuten in einer Schüssel ziehen lässt, damit der Gemüsesaft austritt. Drücke diesen anschließend nochmal richtig aus. Sonst wird der Teig zu flüssig und die Puffer nicht richtig knusprig.

Reibe außerdem die Kartoffeln und schneide die Frühlingszwiebel in feine Ringe. Hacke etwas Petersilie und den Schafskäse. Mische alles miteinander in einer Schüssel und gib anschließend Eier und Mehl dazu. Vermenge alles noch einmal gut, würze und erhitze anschließend in einer Pfanne das Olivenöl. Gib den Teig esslöffelweise hinein und drücke ihn etwas platt. Brate die Puffer von beiden Seiten goldbraun. Sei nicht zimperlich mit der Ölmenge; die Puffer sollten darin „schwimmen“.

Die türkischen Zucchinipuffer schmecken besonders gut mit diesem Knoblauch-Dip. Probiere auch diese leckeren Zucchinipuffer, die ohne Kartoffeln, aber mit Haferflocken zubereitet werden. Auch diese Zucchinipuffer mit Feta und Semmelbröseln sind sicher genau nach deinem Geschmack!