So machst du türkischen Reis, der schmeckt wie im Restaurant

Beilagen sollten viel mehr Liebe bekommen. Sie sollten nach etwas schmecken und gut zur Hauptkomponente passen – ihre Zubereitungszeit sollte jedoch nicht zu lange dauern. Ein Reisgericht, das diese Anforderungen erfüllt, ist türkischer Reis. Der besteht aus Reis und Nudeln und schmeckt einfach nur köstlich.

Rezept für türkischen Reis

Ich stehe mit dem Begriff „Sättigungsbeilage“ auf dem Kriegsfuß. Wie kann es sein, dass man etwas so Tolles und Wandelbares wie Reis, Kartoffeln oder Nudeln einfach nur zu einem Mittel zum Zweck, einem „muss ja irgendwie stopfen“, degradiert? Klar, wenn man lieblos gekochte, kaum gewürzte Beilagen wie Jugendherbergs-Salzkartoffeln oder eingeschweißte und vakuumierte Nudeln serviert, kann das nicht schmecken. Aber wenn sie gut zubereitet ist, kann eine einfache Beilage so herrlich schmecken, dass sie fast die Hauptkomponente überschattet.

Das ist der Fall bei diesem türkischen Reis. Wann immer ich ihn in Restaurants probiert habe, kann ich mich nicht erinnern, was ich dazu gegessen habe. Aber an den leicht öligen, würzigen Reis mit den kleinen Nudeln darin erinnere ich mich jedes Mal.

Klar, dass ich das Rezept bei mir zu Hause nachkochen musste. Die Zutatenliste war nicht lang: türkischer Rundkornreis 🛒, Fadennudeln, Butter, Öl und Salz. Mehr braucht es nicht. Ich habe die Zutaten in einem türkischen Supermarkt gekauft. Hast du so einen nicht in deiner Nähe, kaufe einfach Risotto- oder anderen Rundkornreis (keinen Milchreis) und Kritharaki, die griechischen Reisnudeln, anstelle von Fadennudeln.

Türkischer Reis macht sich mit allerlei Beigaben gut, ob türkisch oder nicht. Und wenn es nur ein Spiegelei ist, du wirst sehen, er schmeckt so gut, dass du kaum etwas Anderes dazu brauchst. Möchtest du jedoch etwas Türkisches kochen, dann probiere doch mal Menemen, das türkische Rührei oder gefüllte Zucchiniblüten nach türkischer Art dazu. Oder du servierst ihn pur mit Ezme, einer türkischen Gewürzpaste. Lecker!

Türkischer Reis

Zutaten

400 g Rundkornreis

3 1/2 EL Salz

3 EL Rapsöl

70 g Fadennudeln alternativ Kritharaki

1 EL Butter gehäuft

800 ml Wasser Zubereitung Mische Reis und 3 EL Salz in einer Schüssel. Übergieße den Reis mit kochendem Wasser und lass ihn 10 Minuten stehen. Gieße das Wasser ab und spüle den Reis mit kaltem Wasser, bis dieses klar ist. Lass ihn gut abtropfen.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Nudeln darin, bis sie goldbraun werden.

Füge nun den Reis hinzu, brate auch ihn kurz an und rühre die Butter unter. Lösche mit dem Wasser ab und gieße so viel an, dass es etwa 1 cm über dem Reis steht. Würze mit etwa 1 TL Salz.

Bring alles zum Kochen, reduziere die Hitze und lass den Reis bei geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten köcheln, bis er gar ist und das Wasser aufgenommen hat.

