Schmeckt nach Urlaub am Mittelmeer: tunesischer Kichererbseneintopf

Manche Gerichte versetzen schon mit dem ersten Bissen, dem ersten Löffel oder der ersten Gabel an andere Orte. Dieser tunesische Kichererbseneintopf ist genau so eines. Sobald du es zum ersten Mal probierst, wirst du dich ans Mittelmeer versetzt fühlen, mit der Sonne im Rücken und dem endlos scheinenden Horizont im Blick.

Rezept für Lablabi: tunesischer Kichererbseneintopf

Lablabi heißt dieser tunesische Kichererbseneintopf in der Landessprache und bezeichnet ein traditionsreiches Gericht aus dem nordafrikanischen Land. Dabei handelt es sich um gekochte Kichererbsen, die in einer Brühe aus Knoblauch und Kreuzkümmel serviert werden. Klassisch wurde der Eintopf zum Frühstück im Winter gegessen, heute ist er jedoch zu jeder Zeit ein gern gesehenes Gericht. Zum Glück! Denn so können wir auch jetzt, im Sommer, eine köstliche Schüssel davon genießen.

Die Zubereitung ist nicht schwer. Zunächst brauchst du gekochte Kichererbsen. Diese kannst du entweder in Dosen kaufen oder selbst kochen, das liegt bei dir. Schwitze dann ordentlich Knoblauch und Zwiebeln in Olivenöl an und lösch mit Wasser ab. Würze mit Kumin, Paprika und Salz und, wenn du einen leicht scharfen Kick magst, mit Harissapaste. Lass alles köcheln, bis der Eintopf eine sämige Konsistenz hat.

Traditionell wird Lablabi auf mehreren Scheiben geröstetem Brot angerichtet, welches die Brühe sogleich aufsaugt. Träufele etwas Zitronensaft darüber und garniere mit Frühlingszwiebeln oder auch einem Ei. Der tunesische Kichererbseneintopf schmeckt besonders gut als sättigendes Mittagessen, gilt aber auch als Wundermittel nach einer langen Nacht, um den Kater am nächsten Morgen etwas abzumildern.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Küche Nordafrikas hat vieles zu bieten, lass uns daher noch ein wenig vor Ort verbleiben und uns durch die verschiedenen Gerichte futtern. Zum Beispiel mit Slata Mechouia, einem tunesischen Grillsalat oder Salzzitronen, die ein beliebtes Würzmittel in den nordafrikanischen Ländern sind.

Lablabi: tunesischer Kichererbseneintopf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

4 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Koriander

1 TL Paprikapulver

1-2 EL Harissapaste z.B. diese hier 🛒

2 Dosen Kichererbsen à 400 g

ca. 1 l Wasser

Salz

4 dicke Scheiben Weißbrot oder Ciabatta getoastet

1 Zitrone

3 EL Petersilie gehackt Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauchzehen und schneide beides fein. Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe.

Erhitze das Olivenöl und schwitze Zwiebeln und Knoblauch darin an, bis sie golden sind und duften.

Gib nun Kreuzkümmel, Koriander, Paprika und Harissa hinzu und rühre gut durch. Füge die Kichererbsen hinzu und gieße mit dem Wasser auf.

Würze mit einer ordentlichen Prise Salz und lass alles köcheln, bis die Kichererbsen weich sind.

Toaste das Brot und lege die Scheiben in die Schüsseln. Fülle den Eintopf darauf und garniere ihn nach Geschmack mit Zitronensaft, Frühlingszwiebeln und Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.