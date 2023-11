Schneide das Toastbrot in grobe Stücke, am besten nimmst du dafür kein ganz frisches, sondern welches vom Vortag. Gib dann die ebenfalls in kleine Stücke geschnittenen Pflaumen sowie Aprikosen und die kleinen Cranberrys hinzu. Auch die fünf Eier, die Petersilie, der Thymian sowie Salz und Pfeffer kommen mit in die Schale.