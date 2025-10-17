Túrós csusza: Aus drei simplen Zutaten entsteht ein leckeres Gericht

Es gibt Gerichte, die so einfach sind, dass man es kaum glauben kann. Wenn sie dann auch noch so lecker sind, dass man sie immer wieder kochen möchte, hat man den Jackpot geknackt. Ein solches Rezept sind die ungarischen Quarknudeln. Sie sind in nur einer halben Stunde zubereitet und schmecken einfach hervorragend. Hier ist das Rezept.

Rezept für ungarische Quarknudeln: So machst du Túrós csusza

Früher entstanden aus der Not heraus viele nahrhafte Gerichte, für die nur wenige Zutaten benötigt wurden. In Ungarn entstand aus Nudeln, Quark und Schinken ein Gericht, das sich zu einem beliebten Familienessen entwickelte und Generationen überdauert hat.

Die Zubereitung der Túrós csusza, wie die Quarknudeln in Ungarn heißen, geht so leicht von der Hand, dass du kaum Zeit hast, rechtzeitig den Tisch zu decken. Alles, was du tun musst, ist Nudeln in Salzwasser al dente zu kochen, Schinkenwürfel in einer Pfanne anzubraten und dann beides mit körnigem Frischkäse oder Quark zu vermengen. Zum Schluss kannst du die ungarischen Quarknudeln noch mit frisch gehackter Petersilie verfeinern.

Die Beliebtheit von Túrós csusza liegt in ihrer schlichten Art. Die Nudeln benötigen keine aufwendige Zubereitung oder exotische Gewürze, um zu überzeugen. Es reichen drei Grundzutaten aus, um ein tolles Gericht zu zaubern. Das macht sie zum idealen Feierabendgericht oder für eine schnelle Mahlzeit in der Mittagspause.

In Windeseile fertig sind auch die Avocado-Basilikum-Pasta, die

Nudeln in Käse-Kräutersoße und die One Pot Lemon Pasta. Für alle Gerichte benötigst du maxmial eine halbe Stunde.

Ungarische Quarknudeln Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Nudeln z.B. Bandnudeln

80 g Schinken in Würfel oder Streifen

250 g körniger Frischkäse oder Quark

Petersilie optional nach Belieben Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser al dente. Gieße sie danach ab. Brate die Schinkenstreifen in einer Pfanne an. Gib die gekochten Nudeln in das Schinkenfett in der Pfanne und vermenge sie danach mit dem Schinken und dem körnigen Frischkäse oder Quark. Hacke Petersilie 🛒 und streue sie nach Belieben über die ungarischen Quarknudeln.

