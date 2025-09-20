Udon-Nudeln treffen Kokos-Curry: ein Topf voller Geschmack

Kennst du das? Gerade am Wochenende lässt man sich gerne mal etwas mehr Zeit mit allem, frühstückt gemütlich, trödelt ein bisschen rum und zack, auf einmal ist der (halbe) Tag vorbei? Und dann steht schon wieder die nächste Mahlzeit an. Doch was kochen? Mit unserem Udon-Nudeln-One-Pot musst du nicht lange überlegen. Schnapp dir einen Topf, Udon-Nudeln sowie frisches Gemüse und in 30 Minuten hast du ein einfaches, aber köstliches Gericht auf dem Tisch! Hier kommt das Rezept.

Vielseitiger Genuss: Udon-Nudeln-One-Pot

One-Pot-Gerichte, also Mahlzeiten, die in einem Topf oder einer Pfanne zubereitet werden, sind einfach so eine praktische Erfindung gewesen. Sie sparen nicht nur Zeit und Abwasch, in den meisten Fällen entstehen dabei auch richtig leckere Gerichte.

Sie eignen sich auch prima als Resteverwertung. So wie dieser Udon-Nudeln-One-Pot. Klar, Udon-Nudeln, Kokosmilch und Currypaste sind gesetzt, damit das Gericht eine asiatische Note erhält. Aber an Gemüse kannst du einfach alles in den Topf werfen, was dir schmeckt und was du vielleicht auch noch im Kühlschrank und den Vorräten hast. Wir haben uns für Zucchini, Champignons und Erbsen entschieden. Frische Frühlingszwiebeln verleihen dem Gericht außerdem noch das würzige Etwas.

Die Zubereitung ist kinderleicht und gelingt auch Kochanfängern: Du schneidest das Gemüse, dünstest es mit Öl und Currypaste an. Im Anschluss löscht du mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ab und lässt alles köcheln. Kurz vor Ende der Garzeit gibst du dann die Udon-Nudeln und die TK-Erbsen dazu, lässt sie ziehen, bis die Nudeln gar und die Erbsen weich sind und dann kannst du deinen Udon-Nudeln-One-Pot auch schon genießen. Easy, oder? Und total lecker obendrauf.

Natürlich kannst du das Gericht nach deinen Vorstellungen abwandeln und anderes oder mehr Gemüse nehmen. Pak Choi, Karotten oder Zuckerschoten passen auch wunderbar in den von der asiatischen Küche inspirierten One-Pot. Für extra Proteine kannst du noch Garnelen, Hähnchenfleisch oder Tofu dazu geben.

Ich liebe One-Pot-Gerichte einfach, da man eben Zeit und Abwasch spart und immer wieder neue Kreationen in einem Topf zaubern kann. One Pot Lemon Pasta, One-Pot-Hähnchen und Sauerkraut-Kartoffel-Topf klingen doch sehr abwechslungsreich, oder?

Udon-Nudeln-One-Pot

Zubereitungszeit 30 Minuten Min.
Gesamtzeit 30 Minuten Min.
Portionen 4

Zutaten

1 Zwiebel

1 Zucchini

250 g Champignons

2 Frühlingszwiebeln

2 EL Olivenöl

2 TL Currypaste z.B. diese hier 🛒

400 ml Kokosmilch

500 ml Gemüsebrühe

150 g TK-Erbsen

300 g Udon-Nudeln Zubereitung Schäle die Zwiebel und würfel sie. Wasche die Zucchini und würfle sie. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Wasche die Frühlingszwiebeln, putze sie und schneide sie in feine Ringe.

Dünste die Zwiebelwürfel in einem Topf mit Öl glasig an. Gib das Gemüse bis auf die Frühlingszwiebeln dazu.

Füge die Currypaste dazu und lass sie kurz mitbraten.

Lösche mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ab und lasse das Gericht 15 Minuten köcheln.

Gib in den letzten 5 Minuten die Erbsen und die Udon-Nudeln dazu und lass sie gar kochen, bis sie bissfest oder weich sind, je nach deinem Geschmack.

Serviere deinen Udon-Nudeln-One-Pot mit den geschnittenen Frühlingszwiebeln.

