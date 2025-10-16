Überbackene Camembert-Toasts: das Leckerste, was du morgens essen kannst

Ich esse am Morgen am liebsten herzhaft. Besonders am Wochenende zelebriere ich den Morgen ausgiebig. Einer meiner aktuellen Frühstücks-Lieblinge sind diese überbackenen Camembert-Toasts. Sie sind schnell gemacht, aber immer ein Highlight!

Überbackene Camembert-Toasts: schnelles Frühstücksrezept

Einer Legende nach wurde der Camembert ursprünglich von einer Bäuerin in der Normandie erfunden, die den Käse von einem Priester kennenlernte, der sich während der Französischen Revolution bei ihr versteckte. Ob wahr oder nicht – eines ist sicher: Der Camembert hat sich weltweit einen Platz in den Herzen von Käseliebhabern erobert. Wie kaum ein anderer Käse steht er für französischen Genuss. Sein charakteristischer Geschmack und seine cremige Konsistenz machen ihn zum idealen Kandidaten für die überbackenen Toasts.

Die Zubereitung ist wirklich einfach. Du benötigst nur ein paar Scheiben Toast, eine Birne, Camembert, etwas Butter und nach Geschmack einige Scheiben Schinken. Preiselbeerkonfitüre rundet den Geschmack ab, ist aber kein Muss.

Die Toastscheiben werden im Toaster oder Ofen vorgeröstet und dann mit Butter bestrichen. Danach belegst du sie zuerst mit einer Scheibe Schinken, dann mit Birnenspalten und zum Schluss mit einigen Scheiben Käse. Die Camembert-Toasts kommen dann nur noch in den Backofen, wo sie goldbraun überbacken werden.

Ich liebe den Geschmack von Preiselbeermarmelade, besonders in Verbindung mit Camembert, weshalb ich vor dem Servieren einen Klecks auf je ein Toast gebe. Du kannst sie aber auch weglassen, wenn du keine zu Hause hast oder extra dafür kaufen willst. Die überbackenen Camembert-Toasts schmecken auch ohne hervorragend.

Alternativ kannst du sie mit Nüssen oder Kräutern wie Rosmarin oder Thymian verfeinern.

Überbackene Camembert-Toasts Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 Scheiben Toastbrot

2 EL Butter

4 Scheiben Schinken

1 Birne

1 Camembert

4 TL Preiselbeerkonfitüre optional, online z.B. hier 🛒

frischer Rosmarin optional Zubereitung Heize den Ofen vor. Wähle als Einstellung die Grillfunktion. Röste die Toastscheiben vor. Lege sie danach auf ein Backblech und bestreiche sie mit Butter. Nun kommt eine Scheibe Schinken obendrauf. Halbiere die Birne, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Spalten. Lege dann je 3 Birnenspalten auf je ein Toast. Schneide den Camembert in Scheiben und verteile je 3 davon auf den Birnen. Überbacke die Camembert-Toasts einige Minuten im Ofen, bis der Käse weich und der Toast goldbraun ist. Serviere sie mit der Preiselbeerkonfitüre und frischem Rosmarin.

