Zu viel Käse gibt es nicht! Probiere überbackene Hackbällchen in Tomatensoße

Wir lieben Käse! Gerichte, die mit Käse überbacken werden, mögen wir deshalb ganz besonders. So wie diese schnell gemachten, mit Käse überbackenen Hackbällchen in Tomatensoße. Das Gericht schmeckt der ganzen Familie und braucht nicht viele Zutaten.

Schnelles Rezept für überbackene Hackbällchen in Tomatensoße

Hackbällchen sind ein beliebter Klassiker und dürfen in fast keiner Landesküche fehlen. Auch bei uns stehen die kleinen Klöße aus Hackfleisch hoch im Kurs. Noch besser werden sie, wenn du sie mit Käse überbackst und mit einer fruchtigen Tomatensoße servierst. So einfach bereitest du überbackene Hackbällchen in Tomatensoße zu.

Vor dem Kochen steht der Einkauf. Für überbackene Hackbällchen in Tomatensoße brauchst du: gemischtes Hack, Zwiebel, Knoblauch, Semmelbrösel, Tomatenmark, Dosentomaten, geriebenen Käse und Petersilie. Gewürze wie Salz, Pfeffer, Zucker und Muskat hast du sicher in deinem Vorratsschrank.

Für unser Gericht bereitest du zuerst die Hackbällchen aus 800 Gramm gemischtem Hack zu. Das mag auf den ersten Blick eine ganze Menge sein, aber die Hackbällchen sollen schließlich auch für vier Personen reichen.

Sind die Bällchen fertig, ist die Tomatensoße an der Reihe. In diese legst du die Fleischbällchen, überstreust alles mit einer anständigen Portion Käse und backst es im Ofen, bis der Käse die Hackfleischbällchen mit einer knusprigen und goldbraunen Schicht überzogen hat. Brauchst du eine Beilage, dann serviere Reis dazu. Auch mit einem Salat schmeckt das Gericht.

