Wohlfühlessen aus dem Ofen: überbackene Hähnchenbrust mit Zucchini und Speck

Auch wenn mittlerweile alle Zeichen auf Kürbisse stehen, so ganz wollen wir die Zucchini von unserem Speiseplan noch nicht streichen. Schließlich kann man das Gemüse noch bis in den November hinein ernten und streng genommen ist die Zucchini ja auch ein Kürbis. Also, schnappen wir uns eine und bereiten uns daraus ein wärmendes Seelenfutter zu – eine überbackene Hähnchenbrust mit Zucchini und Speck.

Rezept für überbackene Hähnchenbrust mit Zucchini und Speck

Kühle Herbstabende und anstrengende Tage haben eins gemeinsam: Sie verlangen nach einem tröstenden und wärmespendendem Abendessen. Und da ist diese überbackene Hähnchenbrust mit Zucchini und Speck wie gemacht für. Zartes Hähnchenfleisch, eine cremige Sahne-Schmand-Soße, knuspriger Speck, knackige Zucchini und das alles gekrönt von einer knusprigen Käsehaube. Da kommen eine ganze Menge leckere Einzelkomponenten zusammen, um dir gemeinsam etwas Gutes zu tun und dich mit leckeren Aromen zu verwöhnen.

Die Zubereitung? Alles andere als kompliziert. Sie ist sogar gelingsicher. Kümmere dich erst um die Zucchini, die in Scheiben geschnitten werden müssen und hacke Knoblauch sowie Zwiebel fein. Brate dann das Hähnchen in Öl an und stelle es beiseite. Brate danach den Speck zusammen mit Knoblauch und Zwiebel goldbraun an. Lösche mit Brühe und Sahne ab und lass alles zusammen köcheln. Zum Schluss rührst du noch Schmand unter.

Jetzt legst du nur noch die Filets in einen Auflaufform, bedeckst sie mit den Zucchinischeiben und gießt die Soße darüber. Käse drauf verteilen und ab in den Ofen. Während der Käse vor sich hinbackt und langsam goldbraun wird, steigt auch die Vorfreude auf das Essen.

Noch mehr leckere Aufläufe mit herbstlichem Twist gesucht? Dann sind dieser Kürbis-Kartoffel-Auflauf, dieses Kürbis-Spinat-Gratin oder dieser herbstliche Gemüseauflauf mit Rosenkohl einfach perfekt.

Überbackene Hähnchenbrust mit Zucchini und Speck Judith 4.20 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (ca. 20 x 30 cm, online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

1 mittelgroße Zucchini

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

4 Hähnchenbrustfilets je ca. 150 g

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g Speckwürfel

150 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

100 g Schmand

150 g geriebener Käse z. B. Gouda oder Emmentaler

2 EL Schnittlauch Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Streiche eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein.

Wasche die Zucchini und schneide sie in dünne Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze das Olivenöl in der Pfanne und brate die Hähnchenbrustfilets von beiden Seiten jeweils 2 bis 3 Minuten leicht goldbraun an. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Nimm das Fleisch heraus und brate die Speckwürfel zusammen mit Zwiebel und Knoblauch ebenfalls goldbraun an.

Lösche mit Gemüsebrühe ab, rühre Sahne unter und lass die Soße 5 Minuten köcheln. Nimm sie danach vom Herd und gib den Schmand hinzu.

Lege die Hähnchenbrustfilets in die Auflaufform, bedecke sie mit Zucchinischeiben, gieße die Soße darüber und bestreue alles mit dem geriebenen Käse.

Backe den Auflauf im Ofen 20 bis 25 Minuten, bis der Käse goldbraun ist.

Lass den Auflauf nach dem Backen ein paar Minuten ruhen und bestreue ihn dann mit geschnittenem Schnittlauch.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.