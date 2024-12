Überbackene Mozzarella-Toasts: Lieblingsfrühstück

Hm, Frühstück! Hast du auch Lust auf etwas Warmes, Deftiges? Dann darfst du dich freuen, dass du auf dieses Rezept gestoßen bist! Denn überbackene Mozzarella-Toasts sind ein Genuss für sich. Sie sind schnell vorbereitet und lassen sich ganz nach deinem Geschmack anpassen. Dann brauchen sie nur noch einen kurzen Moment im Ofen, bevor du dich an geschmolzenem Käse und knusprigem Toastboden erfreuen darfst. Lecker!

Jetzt wird’s käsig: Wir machen überbackene Mozzarella-Toasts

Du hast Hunger, aber nur wenig Zeit? Perfekt! Diese überbackenen Mozzarella-Toasts haben nicht nur geschmacklich viel zu bieten, sondern sind auch ein echter Retter, wenn es schnell gehen muss. Du brauchst lediglich etwas Toastbrot, Mozzarella und Toppings deiner Wahl. Kombiniere alles und schon wandert deine Kreation in den Backofen, wo der Käse schmilzt und die einzelnen Komponenten zu etwas herrlich Leckerem kombiniert.

Neben Mozzarella bietet sich im Grunde alles an, was du in deiner Küche findest. Tomatenscheiben, Spinatblätter, Salami. Auch anderer Käse harmoniert mit der vielseitigen Basis perfekt. Bestreiche die Toastscheiben am besten mit etwas Olivenöl und Tomatenmark, bevor du den Käse darauflegst. So schmecken die Snacks wie Mini-Pizzen, sind jedoch im Handumdrehen fertig.

Überbackene Mozzarella-Toasts schmecken nicht nur zum Frühstück, sondern sind auch der ideale Snack für Zwischendurch. Bekommst du spontan Gäste? Dann serviere ihnen diese Toasts anstelle von Kuchen! Du kannst sie übrigens auch zusammenklappen und anstelle im Ofen in einem Sandwichtoaster 🛒 zubereiten. Dadurch haben sie gleich zwei knusprige Seiten und ein verführerisch cremiges Inneres. Was gibt es daran nicht zu lieben?

Toastbrot hat oft einen etwas langweiligen Ruf, dabei steckt es voller Potential. Mach doch mal überbackene Camembert-Toast oder Toast-Hawaii-Spieße. Auch Flammkuchen-Toasts schmecken sehr gut.

Überbackene Mozzarella-Toasts Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 Toastscheiben

2 EL Olivenöl

3 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

2 Mozzarella-Kugeln

Toppings nach Wahl zum Beispiel Salami, Tomaten, Basilikum Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Lege die Toastscheiben auf ein mit Backpapier ausgeschlagenes Backblech.

Bestreiche sie mit Olivenöl und Tomatenmark. Streue etwas Salz und Pfeffer darüber.

Zerzupfe den Mozzarella und verteile ihn auf den Scheiben. Lege auch weitere Topping darauf, wenn du sie verwendest.

Backe die Toasts für 10-15 Minuten, bis der Käse zerlaufen ist.

