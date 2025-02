Überbackene Pfannkuchenrollen: kreativer Genuss aus dem Ofen

Gefühlt jeder liebt Pfannkuchen in seinen verschiedenen Zubereitungsformen. Ob süß oder salzig, frisch in der Pfanne gebacken und dann mit den Lieblingszutaten belegt – sie sind ein Gericht, das irgendwie immer passt. Diese herrlichen überbackenen Pfannkuchenrollen beweisen, dass du noch viel mehr aus dem beliebten Pfannen-Gebäck zaubern kannst. Ein Auflauf der etwas anderen Art.

Köstliche überbackene Pfannkuchenrollen für alle

Dieses Rezept ist perfekt für alle, die Lust auf etwas Neues haben, aber trotzdem nicht zu lange in der Küche stehen wollen. Pfannkuchen sind schnell und einfach zubereitet, die Füllung stellt ebenfalls keine Herausforderung dar und am Ende wird alles einfach im Backofen fertig gebacken.

Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Traumhaft weiche Pfannkuchen, leckeres Gemüse, zart geschmolzener Käse und eine würzige, einfache Soße, die alles perfekt abrundet. Einfach herrlich! Das Gericht bietet sich auch perfekt an, um noch Reste aus dem Kühlschrank zu verwerten. Hier darf alles an Gemüse rein, was du magst.

Die Zubereitung geht kinderleicht von der Hand und vielleicht findest du den Großteil der Zutaten schon in deinem Schrank. Wasche zuerst die Paprika und Zucchini und schneide sie klein. Schäle die Zwiebel, schneide sie in kleine Stücke und brate sie zusammen mit Paprika und Zucchini an, bis sie leicht glasig ist. Nebenbei kannst du auch schon den Knoblauch schälen und fein hacken, den brauchst du aber erst für die Soße.

Sie ist ebenfalls im Handumdrehen zubereitet. Schmelze dafür die Butter in einem Topf, brate den Knoblauch in ihr an und gib anschließend etwas Mehl dazu. Gieße alles mit Milch auf, lass es ein wenig köcheln und schmecke es anschließend mit Salz und Pfeffer ab. Bereite zum Schluss den Pfannkuchenteig zu und backe daraus Pfannkuchen.

Fülle die Pfannkuchen mit dem Gemüse und Feta. Lege sie in eine Auflaufform 🛒 und übergieße sie mit der Soße. Bedecke alles gleichmäßig mit Käse, ab in den Ofen und dann kannst du es dir auch schon schmecken lassen.

Überbackene Pfannkuchenrollen Dominique 3.72 ( 28 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Paprika

1 kleine Zucchini

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

80 g Butter

340 g Weizenmehl Type 405

800 ml Milch

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

4 Eier Größe M

100 g Feta vegetarisch

150 g Gratinkäse

etwas frische Petersilie Zubereitung Wasche und schneide die Paprika und Zucchini in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Brate Paprika, Zucchini und Zwiebel kurz in einer Pfanne an, bis die Zwiebel glasig wird. Stelle das Gemüse zur Seite.

Schmelze für die Soße 40 g Butter in einem Topf und gib den gehackten Knoblauch hinzu. Rühre 40 g Mehl dazu, schwitze es kurz an und gieße dann 500 ml Milch hinein. Koche es kurz auf und lasse es für 15 Minuten köcheln. Würze die Soße mit etwas Salz und Pfeffer.

Vermische für die Pfannkuchen 300 g Mehl, Eier und 300 ml Milch zu einem glatten Teig. Backe 4-6 Pfannkuchen aus dem Teig.

Verteile das vorbereitete Gemüse und den Feta mittig auf den Pfannkuchen. Rolle sie auf und lege die Röllchen in eine Auflaufform.

Gieße die Soße über die Pfannkuchen, bestreue sie mit dem Käse und backe sie für ca. 20 Minuten bei 180 °C Umluft. Putze währenddessen die Petersilie, hacke sie klein und streue sie nach dem Backen über die Pfannkuchenrollen.

