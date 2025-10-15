Neues Lieblingsessen: überbackener Blumenkohl mit Käsekruste

Es gibt sie, diejenigen, die fest behaupten, alles würde besser schmecken, wenn man es mit Käse gratiniert. An alle, die sich dieser Meinung anschließen, richtet sich dieses Rezept für überbackenen Blumenkohl. Ob als Beilage oder Hauptgericht, so gut schmeckte uns der Kohl noch nie!
Noch warm genießen: überbackener Blumenkohl aus dem Ofen
Manchmal braucht man sogenanntes Comfort Food, also Wohlfühlessen, das einem gut tut. Sei es, weil draußen Schmuddelwetter herrscht oder man einen schlechten Tag hatte oder weil man sich selbst einfach mal etwas gönnen möchte: Gerichte wie überbackener Blumenkohl wirken dann wahre Wunder.
Und das überrascht uns nicht: Immerhin verwöhnt uns der überbackene Blumenkohl mit einer cremigen Käsesoße, die ihn im Ofen blubbernd umfängt. Abgeschmeckt mit Muskatnuss, verfeinert mit der Würze des Käses und aufgepeppt mit gebratener Zwiebel und Knoblauch, ist diese Soße die perfekte Partnerin für den milden, leicht süßlichen Kohl.
Bevor diese Kombination im Ofen verschwindet, streuen wir noch geriebenen Käse darüber, immerhin handelt es sich bei diesem Rezept ja um überbackenen Blumenkohl. Wer möchte, kann außerdem Semmelbrösel oder Pankomehl darüber verteilen und dem Ganzen noch etwas mehr Textur verleihen.
Semmelbrösel kannst du aus altbackenen Brötchen ganz leicht selber machen, indem du sie im Standmixer zermahlst. Dann in ein Glas füllen und bei Bedarf benutzen. Lebensmittelrettung war noch nie so leicht, denn die alten Backwaren landen im Bauch statt in der Tonne.
Blumenkohl ist ein echter saisonaler Star, der eine Menge Potential besitzt und die Basis für viele weitere leckere Ideen ist. Wir haben ihn schon als Blumenkohl-Gnocchi mit Salbei-Spinat gegessen und waren restlos begeistert von dieser neuen Art eines italienischen Klassikers. Als ebenso kreativ erweist sich unser Blumenkohl-Cordon-bleu. Und wusstest du, dass der Kohl auch roh schmeckt und als Blumenkohl-Salat satt und glücklich macht? Einfach mal ausprobieren!
Zutaten
- 1 Blumenkohl
- Salz
- 1 Zwiebel
- 3 Knoblauchzehen
- 50 g Butter
- 2 EL Mehl
- 500 ml (vegane) Milch
- 1 TL Senf
- 200 g geriebener (veganer) Käse
- geriebene Muskatnuss
- Pfeffer
Zubereitung
- Entferne die Blätter vom Blumenkohl und wasche ihn. Teile ihn dann in Röschen. Koche ihn 5 Minuten in Salzwasser und gieße ihn ab.
- Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.
- Zerlasse die Butter in einer Pfanne und schwitze Zwiebel und Knoblauch darin an.
- Rühre das Mehl ein, lass es 1 Minute rösten und gieße dann die Milch langsam und unter Rühren dazu.
- Gib nun den Senf und 2/3 vom Käse dazu und rühre so lange weiter, bis der Käse geschmolzen ist. Ist die Soße zu dick, füge noch etwas Milch oder Gemüsebrühe dazu.
- Schmecke die Soße mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.
- Gib den Blumenkohl in eine gefettete Auflaufform und gieße die Soße darüber. Streue den restlichen Käse darüber und schiebe die Form bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 20 Minuten in den Ofen, bis der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat.
Notizen
- Du kannst zusätzlich Semmelbrösel oder Pankomehl über den Blumenkohl streuen, bevor du ihn in den Ofen schiebst.
- Streue nach Belieben vor dem Servieren noch frisch gehackte Petersilie über den Kohl.