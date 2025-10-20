Neues Lieblingsessen: überbackener Blumenkohl mit Käsekruste

Es gibt sie, diejenigen, die fest behaupten, alles würde besser schmecken, wenn man es mit Käse gratiniert. An alle, die sich dieser Meinung anschließen, richtet sich dieses Rezept für überbackenen Blumenkohl. Ob als Beilage oder Hauptgericht, so gut schmeckte uns der Kohl noch nie!

Noch warm genießen: überbackener Blumenkohl aus dem Ofen

Manchmal braucht man sogenanntes Comfort Food, also Wohlfühlessen, das einem gut tut. Sei es, weil draußen Schmuddelwetter herrscht oder man einen schlechten Tag hatte oder weil man sich selbst einfach mal etwas gönnen möchte: Gerichte wie überbackener Blumenkohl wirken dann wahre Wunder.

Und das überrascht uns nicht: Immerhin verwöhnt uns der überbackene Blumenkohl mit einer cremigen Käsesoße, die ihn im Ofen blubbernd umfängt. Abgeschmeckt mit Muskatnuss, verfeinert mit der Würze des Käses und aufgepeppt mit gebratener Zwiebel und Knoblauch, ist diese Soße die perfekte Partnerin für den milden, leicht süßlichen Kohl.

Bevor diese Kombination im Ofen verschwindet, streuen wir noch geriebenen Käse darüber, immerhin handelt es sich bei diesem Rezept ja um überbackenen Blumenkohl. Wer möchte, kann außerdem Semmelbrösel oder Pankomehl darüber verteilen und dem Ganzen noch etwas mehr Textur verleihen.

Semmelbrösel kannst du aus altbackenen Brötchen ganz leicht selber machen, indem du sie im Standmixer zermahlst. Dann in ein Glas füllen und bei Bedarf benutzen. Lebensmittelrettung war noch nie so leicht, denn die alten Backwaren landen im Bauch statt in der Tonne.

Blumenkohl ist ein echter saisonaler Star, der eine Menge Potential besitzt und die Basis für viele weitere leckere Ideen ist. Wir haben ihn schon als Blumenkohl-Gnocchi mit Salbei-Spinat gegessen und waren restlos begeistert von dieser neuen Art eines italienischen Klassikers. Als ebenso kreativ erweist sich unser Blumenkohl-Cordon-bleu. Und wusstest du, dass der Kohl auch roh schmeckt und als Blumenkohl-Salat satt und glücklich macht? Einfach mal ausprobieren!