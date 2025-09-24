Aus dem Ofen: überbackener Chinakohl mit Sahnesoße

Ich liebe den Herbst, denn das bedeutet, dass es endlich wieder wunderbar deftige Kohlgerichte gibt. Ich besorge mir bei jedem Einkauf einen Kohlkopf und esse bestimmt zwei Mal in der Woche ein Kohlgericht. Erst neulich bereitete ich mir überbackenen Chinakohl mit Sahnesoße zu. Dazu gab’s cremigen Kartoffelbrei. Klingt gut? Wunderbar, dann findest du hier das Rezept für diesen Leckerbissen!

Überbackener Chinakohl mit Sahnesoße: Wohlfühlküche pur

Während viele Menschen einen Groll gegen die dunklen Jahreszeiten hegen, freue ich mich immer ein wenig auf diese Zeit. Ich mache es mir gern zu Hause gemütlich und koche mir Wohlfühlgerichte, die ich an kalten Tagen besonders zu schätzen weiß. Vor wenigen Tagen gönnte ich mir beispielsweise überbackenen Chinakohl mit Sahnesoße. Es war Sonntag, ich hatte nicht mehr allzu viele Zutaten parat, aber aus den wenigen Produkten, die der Kühl- und Vorratsschrank noch so hergaben, entstand dieses einfache Essen. Einfallslos war es aber keineswegs!

Den Kohl halbierte ich und würzte ihn mit Salz, Pfeffer und Ras-el Hanout. Dann ging es für ihn schon in den Ofen. Derweil verrühre ich etwas Sahne mit Gemüsebrühe und Stärke und verfeinerte diese simple Soße mit etwas Streukäse, Salz und Pfeffer. Nach zehn Minuten holte ich den Kohl aus der Röhre, goss die Soße dazu und bestreute ihn noch mit ein wenig Käse.

Nebenbei kochte ich Kartoffeln, denn ich wollte ein Püree zum überbackenen Chinakohl mit Sahnesoße servieren. Dazu schmeckt aber auch etwas frisches Baguette, das man wunderbar in die Soßenreste tunken kann.

Übrigens: Der überbackene Chinakohl mit Sahnesoße ist das beste Beispiel dafür, dass eine vollwertige Mahlzeit nicht immer Fleisch enthalten muss. Ganz im Gegenteil: Wer möchte, kann das Gericht sogar vegan nachkochen. Statt Sahne und Butter braucht man lediglich eine pflanzliche Alternative.

Wenn du jetzt Lust auf Kohl bekommen hast, dann empfehle ich dir gerne weitere Rezept-Ideen. Unser Wirsing-Kartoffel-Auflauf kommt ebenfalls aus dem Ofen, und ein Rosenkohl-Kartoffel-Gulasch kommt auch ohne Fleisch aus. Sicher schmecken dir auch diese deftigen Krautnudeln.

Und noch ein Extra-Tipp: Für hübsche Tischdeko schau doch mal bei Geniale Tricks vorbei! Dort erfährst du, wie du passend zum nahenden Herbst Kürbis-Vasen für deine Dinnertafel basteln kannst.