Überbackener Lauch mit extra viel Käse: einfaches Ofengericht

Lauch ist so vielseitig, da kann man ihm ruhig mal eine kulinarische Hauptrolle einräumen. Die spielt er beispielsweise in unserem Rezept für überbackenen Lauch. Dafür braucht man nur wenige Zutaten, aber das Ergebnis kann sich wirklich schmecken lassen.

Rezept für überbackenen Lauch: Beilage oder Hauptgericht

Unser Rezept für überbackenen Lauch reicht für sechs Personen, wenn du den Lauch als Beilage servierst. Soll er Hauptspeise sein, rechne eine oder zwei hungrige Personen weniger ein. Wir lieben dazu etwas frisches Baguette, mit dem sich die Soße und der geschmolzene Käse am Ende noch schön auftunken lassen. Mhmm, lecker!

Die Einkaufsliste ist wunderbar übersichtlich. Alles, was du brauchst, sind neben vier Stangen Lauch noch etwas Sahne und Gruyère, Butter, Salz und Pfeffer. Vielleicht hast du die Zutaten sogar schon alle zu Hause? Dann kannst du direkt loslegen.

Wichtig ist, dass du den Lauch gründlich wäschst, denn vor allem in den Zwischenräumen versteckt sich häufig noch Erde. Am besten schneidest du den Lauch deshalb zuerst in Ringe und wäschst diese anschließend ab. Es ist auch möglich, das Stangengemüse zunächst der Länge nach zu halbieren, dann den Schmutz herauszuspülen und die Stangen danach in Halbringe zu zerteilen.

Damit ist die meiste Arbeit auch schon getan. Als Nächstes schwitzt du das klein geschnittene Gemüse in etwas Butter an und verteilst es anschließend in einer Auflaufform, die du zuvor ein wenig eingefettet hast. Nun würzt du Sahne mit Salz und Pfeffer und gießt sie über das Gemüse. Dann nur noch den Käse drüber reiben und ab damit in den Ofen. Nach 20 Minuten steht der überbackene Lauch auf dem Tisch.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dieser Spätzle-Lauch-Auflauf wird ebenfalls im Ofen gebacken, und auch unser Kartoffel-Lauch-Gratin kommt aus der Röhre. Wir lieben aber auch diese Bohnen-Lauch-Suppe mit Parmesan und Knoblauchöl. Na, was kochst du als Nächstes?