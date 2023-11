Die Blätter an den Bäumen verfärben sich, die Temperaturen werden kälter und in den Supermärkten stapeln sich frische, saftige Orangen. Der Herbst ist die Zeit für leckere Gerichte mit den knallig orangefarbenen Zitrusfrüchten. In diesem Rezept, das wir dir heute vorstellen wollen, vereinen wir die Süße von Pudding mit der Fruchtigkeit von Orangen und krönen das Ganze mit einer knackigen Karamellschicht. Entdecke den überbackenen Orangenpudding!

Orangenpudding mit Karamellschicht

Die Zubereitung ist einfacher, als du auf den ersten Blick vermutest. Die einzelnen Zutaten werden zu einer homogenen Masse vermischt, die dann in einer Backform platziert und gebacken wird. Der entscheidende Schritt besteht allerdings darin, die Oberfläche des Puddings mit einer dünnen Schicht aus Zucker oder Ei zu bestreichen und sie anschließend im Ofen zu überbacken, bis sich eine goldbraune Kruste bildet.

Die Kombination von cremigem Pudding und saftigen Orangenstücken schafft eine harmonische Balance zwischen Süße und Frische. Doch nicht nur geschmacklich überzeugt dieses Rezept, sondern auch in Bezug auf seine Vielseitigkeit. Der überbackene Orangenpudding ist ein Muss für Süßspeisen-Liebhaber und ein perfekter Abschluss für jedes Essen.

Natürlich haben wir noch weitere außergewöhnliche Pudding-Varianten, die wir dir ans Herz legen möchten. Besonders lecker sind zum Beispiel dieser gepunktete Pudding-Kuchen oder der Pudding-Blumen-Kuchen mit buntem Fruchtmus. Wer nach einem aufregenden Rezept sucht, das alle Blicke auf sich zieht, sollte den Pudding mit einem knackigen Topping aus Karamell ausprobieren.

Unser überbackener Orangenpudding ist eine köstliche Variation des klassischen Puddings und hält eine knusprige Überraschung bereit. Probiere das Rezept am besten gleich selbst einmal aus und überzeuge dich vom einzigartigen Geschmack!