Überbackener Rosenkohl mit Käse und Speck: Lieblingsgericht aus dem Ofen

Rosenkohl fristet zu Unrecht bei vielen Foodies ein Schattendasein. Sein Ruf ist oft nicht besonders gut, aber das liegt meist daran, dass man ihn nicht richtig zubereitet. Dass er längst nicht mehr als schnöde Beilage ohne viel Kreativität auf dem Teller landet, wissen die wenigsten – bis jetzt. Wir verhelfen den grünen Kohlköpfen zu neuem Glanz und kochen damit heute überbackenen Rosenkohl.

Überbackener Rosenkohl aus dem Ofen

Wie auch ein Kartoffelgratin, kann unser überbackener Rosenkohl sowohl als Beilage oder Hauptspeise serviert werden. Hast du ihn einmal so zubereitet, verlierst du ganz schnell deine Skepsis gegenüber dem grünen Kohl. Und das ist auch kein Wunder: Er badet in einer cremigen Soße aus Frischkäse und Sahne, wird mit würzigem Käse gratiniert und teilt sich den Platz in der Auflaufform mit kleinen Speckwürfeln. Da kann einem doch nur das Wasser im Mund zusammenlaufen!

Übrigens: Alle Zutaten kannst du auch in der Veggie-Variante besorgen, sodass der überbackene Rosenkohl selbst für Veganer geeignet ist.

Schon gewusst? Wir verraten dir, ob du Rosenkohl roh essen kannst. Außerdem spannend: Erfahre in unserem Leckerwissen, wie du Rosenkohl richtig putzt und kochst.

Möchtest du den überbackenen Rosenkohl als Hauptgang verputzen, serviere dazu einen knackigen Salat oder frisches Baguette. Mit dem Brot kannst du die übrig gebliebene Soße auf dem Teller wunderbar aufsaugen – was für ein Genuss! Und so einfach zubereitet, wir sind begeistert.

Verschönere deinen Esstisch mit einer hübschen, selbst gebastelten Bubble-Vase! Wie sagt man doch so schön? Das Auge isst mit, und das gilt auch fürs Ambiente.

Hast du jetzt Lust auf mehr Rosenkohl bekommen? Perfekt, dann ist unsere Mission fast erfüllt. Wir wollen dir nur noch ein paar Rezeptvorschläge mit an die Hand geben, um deine neue Leidenschaft für den Saisonstar zu sättigen. Probiere Rosenkohl mit Semmelbröseln, der sich ebenfalls super als Beilage macht. Die kleinen Köpfe können aber auch in der Pfanne zubereitet werden, wie wir dir in unserem Rezept für gebratenen Rosenkohl mit Parmesan zeigen. Der schmeckt dank des Käses herrlich würzig. Lass dich inspirieren!