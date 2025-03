Veggie-Genuss: überbackenes Blumenkohlsteak Caprese-Art

Caprese ist ein italienischer Salat, der aus Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl zubereitet wird. Für uns ist dieser Klassiker aber auch ein Vorbild. Wir schnappen uns die typischen Zutaten und verwandeln sie in ein leckeres überbackenes Blumenkohlsteak Caprese-Art. Wie das geht? Das erfährst du in unserem Video.

Rezept für überbackenes Blumenkohlsteak

Man kann es drehen und wenden wie man möchte: Es gibt nichts Besseres als Blumenkohlsteak. Seit ich sie für mich entdeckt habe, könnte ich sie eigentlich ständig essen. Aber sie immer auf die gleiche Art zuzubereiten, ist auf Dauer echt öde. Zum Glück hat sich unsere Köchin Adrianna etwas Neues ausgedacht und verbindet das Blumenkohlsteak einfach mit einem italienischen Capresesalat. Wenn das nicht köstlich klingt?

Die Zutatenliste für unsere Variante eines überbackenen Blumenkohlsteaks ist übersichtlich: Du brauchst einen Blumenkohl, Mozzarella, Olivenöl, Tomate, griechischen Joghurt, Eier, Basilikumpesto, Mehl, Salz und Pfeffer. Mische zuerst die Soße, indem zu die Eier mit dem Joghurt, Salz und Pfeffer vermengst. Dann schneidest du den Kohl mit einem scharfen Messer in zwei Zentimeter dicke Scheiben, ziehst sie durch die Panade und brätst sie dann in einer Pfanne 🛒 mit Öl an. Fülle das Steak danach in eine feuerfeste Form, bestreiche es mit dem Pesto, belege es anschließend mit zwei Scheiben Mozzarella und zwei Scheiben Tomaten und überbacke es, bis der Käse geschmolzen und goldbraun ist.

Auf der Suche nach einem leichten und gesunden Abend- oder Mittagessen? Dann solltest du das überbackene Blumenkohlsteak unbedingt probieren. Das ist so lecker, dass es nicht nur Veggie-Fans schmeckt.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wie lecker Schnitzel oder Steaks aus Gemüse schmecken beweisen auch unser Kohlrabi-Schnitzel, das Auberginen-Schnitzel und dieses Rote-Bete-Schnitzel.

Überbackenes Blumenkohlsteak Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

1 EL griechischer Joghurt

2 EL Mehl

Salz und Pfeffer

1 Blumenkohl

2 EL Olivenöl

1 EL Basilikumpesto

2 Mozzarellascheiben

2 Tomatenscheiben

Oregano optional Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Mische in einer Schale Eier, den griechischen Joghurt, Mehl, Salz und Pfeffer miteinander und verrühre alles zu einer glatten Masse.

Schneide den Blumenkohl mit einem scharfen Messer oder einer Schneidemaschine in ca. 2 cm dicke Scheiben.

Paniere die Blumenkohlscheiben, indem du sie in den Teig tauschst, sodass sie rundherum bedeckt sind.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate den Blumenkohl von beiden Seiten rund 5 Minuten goldbraun an.

Lege das Steak in eine Auflaufform, bestreiche es mit dem Basilikumpesto und belege es abwechselnd mit zwei Scheiben Mozzarella und zwei Scheiben Tomaten. Streue optional getrockneten Oregano darüber und backe das Blumenkohlsteak im vorgeheizten Ofen für 15 Minuten, bis der Käse geschmolzen und goldbraun ist und serviere es sofort.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.