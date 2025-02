Brot, Käse und Pilze: das perfekte Trio für ein schnelles Ofengericht

Vergiss langweilige Käsebrote – hier kommt die Deluxe-Version! Krosses Brot, saftige Champignons, ein Hauch Knoblauch und frischer Thymian, dazu cremiger geschmolzener Käse. Ein einfaches Gericht, das nach purer Gemütlichkeit schmeckt. Ob als schnelles Abendessen, herzhaftes Frühstück oder Snack: Dieses überbackene Käsebrot mit gebratenen Champignons ist perfekt für jede Mahlzeit und bringt dir simplen Genuss auf den Teller. Probier’s jetzt aus!

Rezept für überbackenes Käsebrot mit gebratenen Champignons

Dieses Rezept ist in wenigen Minuten zubereitet und zum Schnabulieren bereit. Als erstes heizen wir den Backofen und bereiten die Zutaten vor. Wasche und trockne den Thymian und entferne die Blätter von den Stielen. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Putze die Pilze, schneide sie in Stücke oder Scheiben – je nachdem, was du lieber magst. Lege die Brotscheiben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und röste es einige Minuten im Ofen.

Solange kannst du in einer Pfanne 🛒 etwas Öl erhitzen und die Pilze darin anbraten. Würze mit Salz, Pfeffer und Thymian. Für einen besonderen Geschmack gib etwas Zitronensaft darüber. Nach fünf Minuten im Ofen kannst du die Brotscheiben mit dem Käse deiner Wahl belegen. Vor allem würzige Käse wie Bergkäse oder Gruyère eignen sich hierfür gut. Nun kommt das Brot zurück in den Ofen, bis der Käse schön geschmolzen ist. Zum Schluss richtest du das überbackene Käsebrot einfach mit den gebratenen Pilzen auf Tellern an. Guten Appetit!

Überbackenes Käsebrot mit gebratenen Champignons Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Etwas frischer Thymian

1 kleine Knoblauchzehe

200 g Champignons

4 Scheiben Brot

1 EL Öl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Zitronensaft optional

4 Scheiben Käse nach Wahl, z. B. Gruyère Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C (Ober-/Unterhitze) oder 200 °C (Umluft) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Wasche den Thymian und zupfe die Blätter von den Stielen. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Putze die Pilze und schneide sie in Stücke.

Lege die Brotscheiben aufs Backblech und röste sie für ca. 5 Minuten. Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Pilze und den Knoblauch darin einige Minuten goldbraun an. Würze mit Salz, Pfeffer, Thymian und optional etwas Zitronensaft.

Belege die Brotscheiben mit Käse und backe sie erneut kurz, bis der Käse geschmolzen ist.

Serviere die überbackenen Käsebrote mit den Pilzen obendrauf.

