Ohne lästige Wartezeit: Backe knusprige Übernacht-Brötchen fürs Frühstück

Brötchen backen über Nacht? Nun ja, nicht ganz, aber die lange Wartezeit, die man häufig bei Hefegebäck überbrücken muss, verlegen wir dank dieser Übernacht-Brötchen einfach in unsere Schlafenszeit. Am Morgen müssen sie dann nur noch einmal 30 Minuten ruhen, aber diese halbe Stunde nutzen wir, um schon einmal den Tisch zu decken und uns auf den ersten Bissen in die Brötchen zu freuen.

Rezept für Übernacht-Brötchen: Ruhezeit im Kühlschrank

Wer sich Brötchen wie vom Bäcker wünscht, aber morgens zu bequem ist, um den Gang in die Backstube um die Ecke zu erledigen, der kann sich stattdessen diese leckeren Übernacht-Brötchen zaubern. Die sind außen knusprig und innen herrlich fluffig. Besser bekommen es die Profis auch nicht hin.

Warum die Übernacht-Brötchen so heißen? Weil der Teig, während wir schlafen, im Kühlschrank ruht. Das mag verwundern, kennt man es doch normalerweise so, dass ein Hefeteig es mollig warm mag, wenn er sich vergrößern soll. Aber auch bei Kälte geht ein Hefeteig auf, es dauert nur eben deutlich länger. Was aber nicht weiter tragisch ist, denn über Nacht hat er dafür genügend Zeit.

Bei der Kältevariante ist es eben nicht die Wärme, die den Teig wachsen lässt, sondern die Zeit. Fans von dieser Methode behaupten sogar, dass Hefegebäck wie unsere Übernacht-Brötchen so noch fluffiger werden, wenn die Hefekulturen durch kühle Temperaturen angeregt werden. Daraus lassen sich am nächsten Tag dann nicht nur Brötchen, sondern viele andere leckere Backwaren zaubern.

Wie dem auch sei: Wir freuen uns, morgens länger schlafen zu können und trotzdem frisch gebackene Brötchen zu genießen. Am besten schmecken die natürlich mit selbst gemachten Brotaufstrichen wie süßer Zitronen-Ingwer-Marmelade oder einem herzhaften Würziger Brokkoli-Kräuter-Aufstrich. Für mehr Abwechslung im Brötchenkorb sorgen außerdem Roggenbrötchen und Haferflockenbrötchen.