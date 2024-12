Die ungarische Dobostorte besticht mit Schönheit und Geschmack

Na, hat dich die Schönheit der ungarischen Dobostorte auch in ihren Bann gezogen? Deshalb hast du wahrscheinlich auf dieses Rezept geklickt. Da bist du nicht allein. Ich bin auch völlig hin und weg. Die bekannteste und beliebteste Torte Ungarns besteht aus sechs Biskuitschichten, dazwischen eine herrliche Schokoladen-Buttercreme und das Topping aus einem karamellisiertem Tortenboden, der dekorativ angeordnet ist. Das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind.

Ungarische Dobostorte: beliebter Klassiker

Und zwar die Träume aller Naschkatzen, Tortenliebhaber und Hobbykonditoren. Denn mit unserem Rezept hast du ein kleines Projekt vor dir, das dich mit einer herrlichen Torte reichlich belohnen wird, wenn du etwas Geduld mitbringst. Wie alle guten Dinge brauchst du für die ungarische Dobostorte Liebe und Zeit. Das ist wohl auch das Geheimnis ihrer Unwiderstehlichkeit. Zu allen möglichen Anlässen kannst du mit deiner Torte einen glänzenden Auftritt hinlegen.

Sie ist so schön, dass sogar der Pop-Art-Künstler Andy Warhol eine Zeichnung von ihr anfertigte. Die „Torte à la Dobosch“ ist in seinem Büchlein Wild Rasperries (1959) zu bewundern. Allerdings finde ich die Abbildung etwas rätselhaft – es handelt sich wohl eher um eine weit entfernte Cousine dritten Grades von unserer ungarischen Dobostorte. Ähnlichkeit hin oder her – dass diese Torte mal weltberühmt werden würde, hätte ihr Erfinder József Dobos wahrscheinlich nicht gedacht. Der ungarische Konditormeister entwickelte die Torte 1885, weshalb sie auch seinen Namen trägt.

Die Anordnung des karamellisierten Tortenbodens, der in zwölf Tortenstück-förmige Stücke geschnitten wird, erinnert an die Blätter von Windmühlen. Die ungarische Dobostorte ist damit ein echter Hingucker. Von ihrem himmlischen Geschmack ganz zu schweigen. Für die Zubereitung benötigst du einen ofenfesten Tortenring🛒. So backst du die Tortenböden gleich in richtiger Form und passendem Durchmesser. Ansonsten brauchst du keine besonderen Utensilien. Lass uns deshalb gleich loslegen!

Die ungarische Konditorkunst schlägt weite Wellen. Probiere dich deshalb durch viele weitere Kreationen aus der Backstube dieses Landes, das die Kaffeehauskultur mit ihren Torten und Kuchen seit Jahrhunderten hochhält. Ein fruchtig-nussiger Klassiker ist der Kuchen Zserbó Szelet oder die schön verzierte Esterházy-Torte. Beigli, ein Mohnstrudel, schmeckt in der festlichen Jahreszeit besonders gut.

Ungarische Dobostorte

Vorbereitungszeit 45 Minuten
Zubereitungszeit 1 Stunde
Kühlzeit 1 Stunde
Gesamtzeit 2 Stunden 45 Minuten
Portionen 12 Stücke
Kochutensilien 1 ofenfester Tortenring, ca. 24 cm Durchmesser

Zutaten

Für die Biskuitböden:
6 Eier

1 Prise Salz

120 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

90 g Mehl

30 g Speisestärke Für die Schokoladenbuttercreme: 100 g Zucker

50 ml Wasser

4 Eigelbe

200 g Zartbitterschokolade

250 g weiche Butter Für das Karamell-Topping: 100 g Zucker

1 EL Butter Für die weißen Buttercreme-Tupfen: 100 g weiche Butter

60 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne die Eier für den Teig. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Gib nach und nach den Zucker und Vanillezucker hinzu und schlage weiter, bis der Eischnee glänzt.

Hebe die Eigelbe vorsichtig unter.

Siebe das Mehl und die Speisestärke über die Masse und hebe alles behutsam mit einem Teigschaber unter.

Teile den Teig in 6 gleiche Portionen auf. Stelle einen ofenfesten Tortenring (ca. 24 cm Durchmesser) auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Gib eine Portion Teig hinein und streiche sie gleichmäßig glatt.

Backe auf diesen Weise jeden Boden nacheinander 8–10 Minuten, bis er goldgelb ist. Lass die Böden anschließend vollständig auskühlen und löse sie vorsichtig vom Backpapier.

Koche für die Schoko-Buttercreme Zucker und Wasser in einem kleinen Topf auf, bis ein klarer Zuckersirup entsteht.

Schlage die Eigelbe in einer Schüssel schaumig und gieße den heißen Zuckersirup in einem dünnen Strahl unter ständigem Rühren dazu. Rühre die Mischung weiter, bis sie auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

Schmelze die Zartbitterschokolade und lasse sie auf handwarme Temperatur abkühlen.

Schlage die weiche Butter cremig und rühre die geschmolzene Schokolade unter. Gib die Eigelbmischung hinzu und rühre alles zu einer glatten Creme.

Lege den ersten Biskuitboden auf eine Tortenplatte und bestreiche ihn mit der Schokoladenbuttercreme.

Schichte die nächsten 4 Böden auf dieselbe Weise, indem du jeden Boden mit der Creme bestreichst. Nimm einen der vorbereiteten Biskuitböden zur Seite.

Verwende die restliche Creme, um die Torte rundherum gleichmäßig einzustreichen. Stelle die Torte kühl, während du das Karamell-Topping vorbereitest.

Gib dafür den Zucker in eine beschichtete Pfanne und lass ihn bei mittlerer Hitze ohne Rühren schmelzen, bis er goldbraun karamellisiert. Rühre anschließend die Butter vorsichtig unter.

Gieße das flüssige Karamell sofort gleichmäßig auf den Biskuitboden.

Schneide den karamellisierten Boden sofort in 12 gleichmäßige Stücke, solange das Karamell noch weich ist. Verwende dazu ein eingefettetes Messer.

Schlage für die weiße Buttercreme die weiche Butter mit dem Puderzucker und dem Vanilleextrakt zu einer glatten, hellen Creme. Fülle die Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle.

Setze die karamellisierten Biskuitstücke fächerförmig und angewinkelt auf die Oberseite der Torte. Spritze kleine Tupfen der weißen Buttercreme zwischen die Karamellstücke.

Stelle die Torte für mindestens 1 Stunde kühl.

