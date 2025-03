Ungarische Pilzsuppe: herzhaft und würzig

Auch wenn es bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling gab, am Abend wird es doch noch recht kalt. Deshalb schicken wir unsere liebsten Suppenrezepte vorerst nicht in die Sommerpause, sondern gönnen uns zum Aufwärmen noch einmal eine große Portion dieser deftigen ungarischen Pilzsuppe.

Einfaches Rezept für ungarische Pilzsuppe

Suppen sind einfach wunderbar. Sie sind schnell zubereitet, machen satt und glücklich sowieso. Und auch wenn wir uns langsam auf höhere Temperaturen und leichtere Rezepte freuen, an regnerischen Frühlingstagen ist eine warme und herzhafte Suppe wie diese deftig-würzige ungarische Pilzsuppe deshalb genau das Richtige.

Die Suppe besteht aus nur wenigen Zutaten und steht in rund 30 Minuten dampfend auf dem Tisch. Ihre Zubereitung ist so einfach, dass sie auch Kochneulingen gelingt. Basis sind die Pilze, sie verleihen der Suppe durch ihren umami-Geschmack die perfekte Würze. Für unsere Variante haben wir uns für Champignons entschieden. Du kannst aber auch andere Pilzsorten verwenden. Was in der ungarischen Küche außerdem auf keinen Fall fehlen darf, ist Paprikagewürz. Das sorgt immer für das typisch ungarische Aroma. Thymian und Kümmel bringen zusätzliche Geschmackskomponenten ins Spiel.

Beginne bei der Zubereitung damit, die Pilze zu putzen und in Scheiben zu schneiden. Das restliche Gemüse schneidest du in Würfel. Erhitze dann etwas Butter in einem großen Topf 🛒 und dünste Zwiebel, Knoblauch, Champignons und Paprika darin an. Gib die Gewürze hinzu und röste sie kurz an, bevor du das Mehl über das Gemüse streust und alles unter Rühren mit der Brühe ablöschst.

Die Pilzsuppe muss nun rund 15 Minuten köcheln, bis sie eine sämige Konsistenz hat und die Champignons weich sind. Rühre noch Sauerrahm unter und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab. Übrigens: Besonders gut schmeckt die ungarische Pilzsuppe mit einer Scheibe Sauerteig- oder Schwarzbrot.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ein heißer Tipp für alle Suppenfans ist auch diese Tomaten-Bohnensuppe, für deren Zubereitung du nur 20 Minuten einplanen musst. Besonders würzig wird es mit dieser Brotsuppe. Magst du es cremig, probiere unser Rezept für Lauchcremesuppe.

Ungarische Pilzsuppe Judith 4.06 ( 178 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g frische Champignons

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprika

2 EL Butter

1 TL Kümmel

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 EL Mehl

800 ml Gemüsebrühe

1/2 TL Thymian

200 ml Sauerrahm

Salz und Pfeffer

frische Petersilie Zubereitung Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel. Wasche die Paprika, entferne die Kerne und schneide sie ebenfalls in Würfel.

Erhitze die Butter in einem Topf. Dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Füge dann Champignons und Paprika hinzu und brate das Gemüse rund 5 Minuten mit an, bis die Pilze leicht braun sind.

Gib Kümmel und Paprikapulver in den Topf und brate die Gewürze ebenfalls kurz mit an. Streue das Mehl darüber und verrühre es gut mit den anderen Zutaten.

Gieße unter Rühren langsam die Gemüsebrühe hinzu und streue den Thymian mit in den Topf. Lass die Suppe dann 15 Minuten bei mittlerer Temperatur köcheln, bis die Suppe eine sämige Konsistenz hat.

Nimm den Topf vom Herd, rühre den Sauerrahm unter die Suppe und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle die Suppe in Schalen und garniere sie zum Servieren mit gehackter Petersilie. Dazu schmeckt frisches Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.