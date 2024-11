Genießen wie im Budapester Café: ungarischer Kuchen Zserbó Szelet

Der Zserbó Szelet ist mehr als ein Kuchen – er ist ein Stück ungarische Geschichte. Mit seiner nussig-fruchtigen Füllung und der unwiderstehlichen Schokoladenschicht bringt er die Tradition und Eleganz ungarischer Kaffeehäuser auf deinen Teller. Ob für besondere Anlässe oder einfach nur, um dich selbst zu verwöhnen, das ungarische Original wird dich mit Sicherheit begeistern.

Zserbó Szelet: elegant naschen

Ein Kuchen, so elegant wie seine Herkunft: Der ungarische Zserbó Szelet ist eine Kreation aus dem Hause Gerbeaud. Im gleichnamigen Café in Budapest kreierte der Schweizer Konditormeister Emil Gerbeaud um die letzte Jahrhundertwende zahlreiche Kuchenklassiker wie die bis heute bekannte Esterházy-Torte. Das Café erstrahlt im prachtvollen Rokoko- und Jugendstil und serviert bis heute Kuchenkreationen nach Originalrezept.

Wegen des Erfinders werden Zserbo-Szelet-Kuchen auch Gerbeaud-Schnitten genannt. Egal, welchen Namen du bevorzugst, die Rede ist von einer unglaublich leckeren Kreation. Genuss, Schicht für Schicht, ist hier Programm.

Der Teig besteht aus Mehl, Butter, Zucker, Eiern, Hefe und saurer Sahne. Arbeite die kalte Butter in das Mehl ein, um einen zarten, mürben Teig zu erzeugen. Nach einer Ruhezeit im Kühlschrank teilst du den Teig in drei gleich große Portionen. Ein Mix aus fein gemahlenen Walnüssen und Zucker sorgt für den nussigen Geschmack. Dazu kommt eine großzügige Schicht Aprikosenmarmelade. Der Zserbó Szelet wird in drei Schichten aufgebaut: Teig, Marmelade, Nüsse, dann wieder Teig. Nach dem Schichten darf der Kuchen noch einmal ruhen, bevor er bei 180 °C goldbraun gebacken wird. Abschließend kommt eine Glasur aus Schokolade über den Kuchen. Nun heißt es: Genießen!

