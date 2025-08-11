Unsere besten Eisrezepte: 10 coole Erfrischungen für diesen Sommer

Der Sommer ist zurück und verspricht wieder Temperaturen um die 30 Grad. Das verlangt geradezu nach Abkühlung. Zeit also für Freibad, Baggersee und Co. Und für die passende Erfrischung von Innen gibt es zum Glück Eis. Das kaufen wir uns aber nicht am Kiosk, sondern machen es einfach selbst. Die passenden Eisrezepte haben wir!

10 Eisrezepte, die dich überraschen werden

Was macht eigentlich ein gutes Eis aus? Die Frage beantwortet jeder vermutlich anders. Während für den einen ein Eis besonders cremig sein sollte, kann es für den anderen gar nicht fruchtig genug sein. Wieder andere bevorzugen Eis am Stiel und dann gibt es diejenigen, die ausschließlich die klassischen Sorten naschen.

Auf Vanille und Schoko haben wir aber keine Lust. Stattdessen gönnen wir uns ausgefalleneren Sorten und schlecken lieber ein angesagtes Hüttenkäse-Eis oder den Dauerbrenner Eis mit Keksteig. Ein Dauerbrenner im Sommer ist der Aperol Spritz. Wusstest du, dass du den Cocktail auch schlecken kannst? Entdecke gleich unser Rezept für Aperol-Eis am Stiel und bereite es zu.

1 Keksteig-Eis Zum Rezept

2 Earl-Grey-Eis: zu jeder Tageszeit ein Genuss Zum Rezept

3 Wie schmeckt das virale Hüttenkäse-Eis von TikTok? Zum Rezept

4 Ein Sommer voller Blüten und Beeren: Erdbeer-Rosen-Eis für Genießer Zum Rezept

5 Original italienisches Zitronensorbet: Kennst du Sgroppino al Limone mit Prosecco? Zum Rezept

6 Food Trend oder Klassiker? Lecker ist dieser Nachtisch auf jeden Fall! Zum Rezept

Das Tolle an unserem Eisrezepten ist, dass sie auch gelingen, wenn du kein Besitzer einer Eismaschine bist. Alles, was du brauchst, ist etwas Platz im Gefrierschrank und Zeit. Denn Eis braucht eine Weile, bis es gefroren ist. Fang also am besten rechtzeitig mit der Vorbereitung an, damit dich die nächste Hitzewelle nicht überrascht und du schon einen kleinen Vorrat an Abkühlung zu Hause hast.

Mit einer eigenen Eismaschine geht die Zubereitung von selbst gemachtem Eis etwas schneller und ist daher perfekt für ungeduldige Genießer.

Eis am Stiel: Wenn du nur wenig Platz im Eisfach hast

Genauso lecker: Eis am Stiel. Hier kannst du bei der Wahl der Zutaten deiner Fantasie freien Lauf lassen. Ein Leckerschmecker-Favorit ist das Aperol-Eis am Stiel, das mindestens genauso lecker schmeckt wie der Drink und ganz nebenbei noch wunderbar erfrischt. Wie wäre es also mal mit einem Aperol Eis am Abend statt dem Cocktail? Fruchtig und erfrischend mit einer Mischung aus süßen Erdbeeren und säuerlicher Buttermilch ist auch das Erdbeer-Buttermilch-Eis am Stiel. So lecker, dass du garantiert noch ein zweites naschen möchtest. Besorg dir gleich die passenden Eis-Förmchen🛒, schaffe etwas Platz im Eisfach und leg los!

7 Solero-Eis am Stiel: schnell gemachte Erfrischung für den Sommer Zum Rezept

8 Für Erdbeer- und Cocktail-Fans: Mojito-Eis am Stiel Zum Rezept

9 Erdbeer-Buttermilch-Eis: Lieblings-Eis für den Sommer Zum Rezept

10 Ab jetzt wollen wir Aperol Spritz nur noch am Stiel Zum Rezept

Hast du dein Lieblingseis schon gefunden? Wenn nicht, probiere unbedingt unsere Lieblingssorten aus oder frag unseren Koch-Bot nach weiteren erfrischenden Ideen.

