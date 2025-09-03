Es ist Sommer und das heißt: Die Zeit der Steinfrüchte ist da! Pfirsiche und Nektarinen sind bereits überall in den Supermärkten zu finden und langsam kommen auch die Pflaumen dazu. Oder sind es Zwetschgen? So ganz sicher bin ich mir oft nicht. Also habe ich mich auf Recherchemission begeben, um die Frage zu beantworten, die mir bei jedem Marktbesuch in dieser Saison durch den Kopf schwirrt: Gibt es einen Unterschied zwischen Pflaumen und Zwetschgen? Und wenn ja, worin liegt er?

Wo ist der Unterschied zwischen Pflaumen und Zwetschgen?

Die kurze Antwort auf diese Frage ist: Nein, Pflaumen und Zwetschgen sind nicht das Gleiche. Zumindest nicht komplett. Zwetschgen sind eine Unterart der Pflaumen und werden deshalb der Einfachheit halber meist auch als solche betitelt. Das liegt besonders daran, dass sie zahlreiche regionale Namen hat, die sich unterscheiden. In Österreich sagt man Zwetschke, in Norddeutschland Zwetsche und im Westmitteldeutschen Quetsche. Wer soll denn da noch den Überblick behalten?

Um keine weitere Verwirrung zu stiften, möchte ich dir hier die wichtigsten Unterschiede zwischen Pflaumen und Zwetschgen auflisten. Und weil ich es liebe, Dinge visuell anschaulich zu gestalten, mache ich das in Form einer Tabelle.

Pflaume Zwetschge Form Rund Oval Farbe Rot, gelb, blau, lila, grün, hell oder dunkel. Glänzende Oberfläche. Dunkel, lila bis blau. Oberfläche bedeckt von einer matten Schicht, die bei Berührung verschwindet. Geschmack Süß Säuerlich Fruchtfleisch Saftig, weich Eher trocken, fest Kern Lässt sich schwer lösen Sitzt locker und lässt sich einfach lösen

Verwendung

Die Tabelle zeigt: Es gibt bedeutende Unterschiede zwischen Pflaumen und Zwetschgen. Was heißt das für deren Verarbeitung? Grundsätzlich kannst du dir merken, dass Pflaumen einen höheren Wassergehalt als Zwetschgen haben und auch süßer schmecken. Beim Kochen verlieren sie schnell ihre Form. Daher eignen Pflaumen sich für Mus, Konfitüre oder Kompott, bei dem sie ihre Form nicht behalten müssen.

Zwetschgen wiederum haben ein festes Fruchtfleisch. Daher sind sie perfekt zum Backen geeignet oder für Gerichte, bei denen sie ihre Form behalten sollen. Sie eignen sich außerdem zum Einlegen oder Aromatisieren von Pflaumenlikör.

Ob Pflaumen oder Zwetschgen, die Steinfrüchte sind einfach lecker. Bereite aus ihnen einen Pflaumenkuchen vom Blech zu oder koche ein Pflaumenmus aus dem Ofen. Tipp: Wenn du viele Pflaumen oder Zwetschgen auf einmal verarbeiten möchtest, lohnt sich die Anschaffung eines Pflaumenentsteiners 🛒.

Kann man Pflaumen beim Backen mit Zwetschgen ersetzen?

Du willst einen Kuchen backen, hast aber statt Zwetschgen nur Pflaumen da? An sich kannst du sie dadurch ersetzen, aber sei dir bewusst, dass sie ihre Form verlieren werden. Backe daher vielleicht besser einen Pflaumen-Pie oder ein Pflaumen-Crumble anstelle eines Blechkuchens. Aber auch wenn sich Pflaumen und Zwetschgen unterscheiden, geschmacklich sind beide eine Wucht!

