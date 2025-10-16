Vampire Kiss Cocktail: Dracula’s Lieblingsdrink

Halloween ist die Nacht der Zombies, Hexen, Monster und Vampire und ihr Lieblingsdrink ist ganz klar ein blutroter Vampire Kiss Cocktail. Der kommt übrigens ohne Alkohol aus, sodass auch kleine Grusel-Geister davon trinken können. Wie du ihn mixt, verraten wir dir hier.

Sieht aus wie Blut: Vampire Kiss Cocktail

An Halloween ist doch fast alles erlaubt: Kuchen in Form einer Grabstätte, giftgrüne Desserts oder Kuchen in Form eines Gehirns. Und zu trinken gibt es mit dem Vampire Kiss Cocktail natürlich auch was.

Tiefrot, prickelnd und mit einer perfekten Balance aus süßen und säuerlichen Aromen präsentiert sich der Vampire Kiss, der seinen großen Auftritt nur einmal im Jahr, nämlich in der Halloweennacht, hat.

Überrasche deine Gäste mit dem Vampir-Drink und bereite ihn für deine eigene Halloween-Party zu. Dafür brauchst du nur Granatapfelsaft, Zitronensaft sowie Himbeersaft, etwas Zucker und rote Grenadine, mit der du einen blutigen Zuckerrand für dein Glas zauberst. Auch Eiswürfel, Mineralwasser mit Kohlensäure und ein paar frische Früchte wie Cranberrys oder Granatapfelkerne für die Deko dürfen nicht fehlen.

Hast du den Gläsern einen Zuckerrand verpasst, füllst du sie zur Hälfte mit Eiswürfeln. Dann mischst du alle Säfte miteinander, verrührst sie gut und gießt sie in die Gläser. Den Rest füllst du mit Mineralwasser auf. Noch mit ein paar Früchten dekoriert und schon kannst du auf die gruselige Nacht anstoßen.

Welche Säfte du für deinen Cocktail verwendest, bleibt letztendlich dir überlassen, Hauptsache, sie sind schön rot. So kannst du den Himbeersaft auch durch Kirschnektar ersetzen. Gibt es keine frischen Cranberrys für die Deko, nimm alternativ zum Beispiel Himbeeren. Auch schwarze Brombeeren liefern einen tollen Kontrast im Glas.

Noch mehr erfrischende Drinks für deine Halloween-Party gefällig? Auch ein Kürbis-Sangria, ein Autumn-Spice oder ein Kürbis-Martini sind perfekt zum Anstoßen.

Vampire Kiss Cocktail Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 EL Grenadine online, zum Beispiel hier 🛒

1 EL Zucker

Eiswürfel

200 ml Granatapfelsaft

100 ml Himbeersaft

1 EL Zitronensaft

1 TL Vanilleextrakt

200 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

Cranberrys oder Granatapfelkerne zum Garnieren Zubereitung Gib die Grenadine und den Zucker jeweils auf einen Teller. Tauche den Rand von zwei Cocktailgläsern zuerst in Grenadine, dann in den Zucker. Fülle jedes Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln. Gieße den Granatapfel- und Himbeersaft in ein großes Glas. Gib Zitronensaft und Vanilleextrakt dazu und rühre alles kräftig um. Verteile die Saftmischung auf die Gläser und fülle sie mit sprudelndem Mineralwasser auf. Garniere die Cocktails mit frischen Granatapfelkernen oder Cranberrys und genieße ihn sofort. Notizen Du planst eine Halloween-Feier? Dann darf auch die passende Deko wie dieser gruselige Türkranz mit Glubschaugen unserer Geniale-Tricks-Kollegen nicht fehlen.

