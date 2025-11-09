Vanillekipferl: So backst du den luftig-zarten Plätzchen-Klassiker

Nicht mehr lang, dann ist Weihnachten. Schaut man sich im Supermarkt um, dann begegnen einem dort bereits Schokoladenweihnachtsmänner, Lebkuchen und Co. Auch fertigen Plätzchenteig findet man dort. Das kommt für uns aber nicht infrage. Wir backen die Weihnachtsplätzchen lieber selber. Ganz oben auf unserer Liste: butterzarte Vanillekipferl.

Das beste Rezept für Vanillekipferl

Die Weihnachts- und Adventszeit ohne Vanillekipferl ist wie Weihnachten ohne Baum – einfach undenkbar. Schließlich gilt das mondförmige Gebäck als Königin der Weihnachtsplätzchen.

Das Geheimnis der Vanillekipferl liegt in ihrer samtig-weichen Textur und dem Geschmack nach Butter und Vanille. Um das zu erreichen, sollte die Butter für den Teig möglichst kalt sein und in kleine Stücke geschnitten mit den anderen Zutaten zügig per Hand zu einem Teig geknetet werden. Backe sie maximal zehn bis zwölf Minuten, denn die Plätzchen dürfen nicht zu braun und zu hart werden. Damit ihr Vanillearoma besonders gut zur Geltung kommt, sollten sie außerdem mit dem Mark einer echten Vanilleschote zubereitet werden. Und noch etwas macht Vanillekipferl einzigartig. Forme die kleinen Halbmonde am besten per Hand für ein Gefühl, als wären sie von Oma gebacken worden. Es gibt zwar auch Backformen, mit denen man perfekte Kipferl bekommt, aber von Hand gerollt schmecken sie eben doch einen Tick besser.

Befolgst du unsere Tipps, wirst du mit Vanillekipferl belohnt, die nicht nur intensiv nach Vanille schmecken, sondern so zart sind, dass sie im Mund schmelzen. In einer Keksdose aufbewahrt, bleiben die Plätzchen ein paar Wochen frisch. Wobei es soweit wahrscheinlich gar nicht kommen wird, weil du sie vorher schon alle bis auf den letzten Krümel verputzt hast.

Möchtest du dich in Weihnachtsstimmung bringen, warten bei Leckerschmecker noch weitere Plätzchenrezepte auf dich. Ein Klassiker, der zum Fest auf jeden bunten Teller gehört sind Engelsaugen. Auch Spitzbuben gehören zur Weihnachtszeit, sowie selbst gemachte Kokosmakronen. Welche davon könnten dein neues Lieblingsgebäck werden?

In der Vorweihnachtszeit lieben wir es nicht nur, Plätzchen zu backen und zu naschen, sondern auch zu basteln. Wie wäre es mit diesem hübschen Tannbäumen aus Butterbrotpapiertüten unserer Kollegen von Geniale Tricks?

Vanillekipferl Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g Mehl

100 g gemahlene Mandeln

80 g Zucker

1 Prise Salz

1 Vanilleschote

200 g kalte Butter

2 Pck. Vanillezucker

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Mische Mehl mit den gemahlenen Mandeln, Zucker und einer Prise Salz in einer großen Schüssel. Kratze das Mark einer Vanilleschote aus und füge es zur Mehlmischung hinzu. Schneide die kalte Butter in Stücke und gib sie zum Mehl. Verarbeite alle Zutaten mit den Händen zügig zu einem glatten Teig. Achte darauf, nicht zu lange zu kneten. Forme ihn zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lasse ihn für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Nimm den Teig aus dem Kühlschrank und trenne davon kleine Portionen ab. Forme diese zu typischen Kipferln. Tipp: Wenn du dir einheitliche Formen für die Kipferl wünscht, kann du sie auch in einem speziellen Kipferlblech 🛒 backen. Lege die Kipferl vorsichtig auf das Backblech und backe sie im vorgeheizten Backofen 10–12 Minuten, bis sie an den spitzen leicht goldbraun werden. Mische Vanillezucker mit Puderzucker und wälze die fertig gebackenen und leicht abgekühlten Kipferl darin. Lass sie anschließend vollständig abkühlen und bewahre sie in einer Keksdose auf.

