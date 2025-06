Vegane Hausmannskost: Bratwürste einfach wie nie

Diese vegane Bratwurst könnte glatt aus einem Foodtruck stammen – so gut ist die! Herzhaft, würzig, leicht rauchig und einfach unwiderstehlich mach sie auf dem Grill ganz schön was her. Hier gibt’s das Rezept!

Vegane Bratwurst selber machen: Wer braucht noch Fleisch

Der Großteil meines Freundes- und Bekanntenkreises ernährt sich vegan oder vegetarisch. Mich selbst würde ich als Flexitarierin bezeichnen. Wenn ich mal Lust auf Fleisch habe, gerade auf Reisen oder beim Essen auswärts, gönne ich mir die ein oder andere Köstlichkeit. Trotzdem versuche ich achtsam zu konsumieren und hier und da immer wieder auf tierische Produkte zu verzichten oder deren Konsum zu reduzieren.

Gerade jetzt, während der Grillsaison, bin ich auch immer wieder auf der Suche nach pflanzlichen Alternativen für Klassiker wie Bratwurst, Steak und Co. In großen, gut sortierten Supermärkten wird man meist fündig – zum Glück! In letzter Zeit ist es mir nur schon ein paar Mal passiert, dass die Kühlregale total leer gefegt waren. Nicht nur ich schien Appetit auf Gegrilltes zu haben.

Weißt du, was richtig gut zu den veganen Bratwürsten passt? Grillgemüse!

Sofort schlug mein Leckerschmecker-Instinkt an, der mir zuflüsterte:

„So ’ne Bratwurst kannst du bestimmt auch selber machen!“ Also fing ich an, zu recherchieren. Aus Erfahrung wusste ich, dass sich zum Beispiel vegane Frikadellen wundervoll mit Bohnen herstellen lassen. Bestimmt konnte man diese auch als Basis für vegane Bratwürste nutzen.

Der Rest besteht zum größten Teil aus Gewürzen, Pasten und Soßen für den Geschmack. Als Bindemittel verwenden wir Chia-Eier. Einige andere Rezepte setzen auf Seitan fix. Hier bist du völlig frei. Chiasamen hast du aber bestimmt bereits zu Hause.

Für die vegane Bratwurst gibst du die Chia-Eier mit allen restlichen Zutaten sowie glasig angeschwitzten Schalotten und Knoblauch in den Mixer und pürierst das Ganze zu einer glatten Masse. Als Alternative zum Darm wird die vegane Wurstmasse einfach in Backpapier eingewickelt, zugeschnürt und gegart, bevor sie auf den Grill oder in die Pfanne kommt.

Natürlich findest du bei Leckerschmecker noch viele weitere vegane Alternativen zu klassischen Speisen und Gerichten. Entdecke zum Beispiel, wie du vegane Leberwurst selber machen kannst. Für die Grillsaison versorgen wir dich auch mit mehr Ideen. Probiere mal eine geräucherte Wassermelone oder Blumenkohl-Steaks vom Grill.

Vegane Bratwurst selber machen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Chiasamen

60 ml Gemüsebrühe

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

200 g weiße Bohnen alternativ Kichererbsen

50 g Walnusskerne

100 g Haferflocken zart

1 EL Tomatenmark

1 EL Senf optional

1 EL Sojasoße

2 EL Hefeflocken online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Majoran

1 TL Oregano

1 Prise Zucker

1 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1 TL Paprikapulver geräuchert

1/2 TL Kreuzkümmel

1-2 EL Öl plus etwas mehr zum Braten Zubereitung Weiche die Chiasamen in der Gemüsebrühe ein und lass sie mindestens 10 Minuten quellen, bis eine gelartige Konsistenz entsteht.

Schäle die Schalotten und Knoblauchzehen, hacke beides fein und schwitze beides kurz in einer Pfanne mit etwas Olivenöl an. Stelle sie dann beiseite.

Gib weiße Bohnen (oder Kichererbsen), Walnusskerne, Haferflocken, Tomatenmark, Senf, Sojasoße, Hefeflocken, Majoran, Oregano, Zucker, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel in den Mixer.

Füge die Chia-Eier und die angeschwitzten Schalotten und den Knoblauch hinzu und püriere alles, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Wenn die Masse zu trocken ist, gib einen kleinen Schuss Wasser oder Öl hinzu.

Forme aus der Mischung gleichmäßige Würste und wickele jede Wurst einzeln in Backpapier. Verschnüre die Enden mit einem Faden, sodass die Form stabil bleibt.

Lege die eingepackten Würste in einen Dampfeinsatz und gare sie über einem Kochtopf mit köchelndem Wasser für ca. 30 Minuten.

Lass die Würste nach dem Garen ein paar Minuten abkühlen und entferne das Backpapier.

Brate die veganen Bratwürste in einer Pfanne mit etwas Öl oder bereite sie auf einem Grill zu.

