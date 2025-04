Besser als gekauft: vegane Butter zum Selbermachen

Du liebst Butter, willst aber auf tierische Produkte verzichten? Dann ist dieses Rezept genau dein Ding! Super easy, mega cremig und voller Geschmack. Cashewkerne machen die Butter schön mild, Kokosöl sorgt für die perfekte Konsistenz und Hefeflocken bringen das gewisse Umami. Und das Beste: Du brauchst nur ein paar Zutaten und 5 Minuten im Mixer. Ab in die Form, kaltstellen, fertig. Vegane Butter war noch nie so lecker – versprochen!

So machst du die vegane Butter ganz einfach selbst

Mittlerweile muss man als Veganer oder Veganerin auf (fast) nichts mehr verzichten. Beim Spaziergang durch den gut sortierten Supermarkt des Vertrauens fallen einem immer wieder neue Produkte auf, die versuchen das ein oder andere zu imitieren. Von Thunfisch und Lachs über Eiersalat und Obazda bis hin zu Wurstwaren, Käse und Butter. Wer sich heutzutage pflanzlich ernährt, hat eine Riesenauswahl und kommt so hin und wieder doch in den Geschmack altgeliebter Dinge, die sonst nicht mehr auf dem Esstisch landen.

Ich persönlich ernähre mich flexitarisch. Mein Partner hingegen hauptsächlich vegan. Immer wieder landen daher pflanzliche Alternativen und Ersatzprodukte zur Verköstigung auf dem Tisch. Während wir über Geschmack, Geruch und Konsistenz diskutieren, studieren wir meist nebenbei die Zutatenliste. Bei einigen Dingen ist die Liste relativ überschaubar und die meisten Ingredienzen bekannt. Bei anderen kommt man manchmal nicht umhin Google zu befragen, was hinter der chemischen Bezeichnung steckt.

In solchen Fällen frage ich mich dann immer, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, das Ganze selbst und naturbelassener herzustellen. Und ja, die gibt es!

Deswegen knöpfen wir uns heute mal Butter vor. Denn auch wenn die meisten veganen Butterprodukte im Supermarkt gut sind und hervorragend schmecken, geht doch nichts darüber, es einfach selbst zu machen.

Vegane Butter selber machen ist kinderleicht. Du brauchst dafür nur eine Handvoll Zutaten. Die Basis bildet geschmackneutrales Kokosöl. Das ist wichtig, damit unsere vegane Butter geschmacklich so nah wie möglich an das Original herankommt. Außerdem benötigst du Cashewkerne. Diese solltest du für circa eine Stunde in heißem Wasser einweichen. Sobald die Cashews aufgeweicht sind, kannst du sie mit dem Kokosöl, etwas Olivenöl, Hefeflocken, Salz, einem Schuss Apfelessig, ein bisschen veganer Milch und einer Prise Kurkuma in den Mixer geben. Püriere alles zu einer glatten Masse. Diese füllst du in eine Form, stellst sie kalt und schon hast du selbst gemachte vegane Butter. Rauf aufs Brot damit und genießen!

Vegane Butter selber machen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Wartezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 25 Zutaten 1x 2x 3x 30 g Cashewkerne

210 ml geruchs- und geschmacksneutrales Kokosöl online z. B. hier 🛒

1 vegane Milch neutral und ungesüßt, z. B. Sojamilch

1/2 TL Apfelessig

3/4 TL Salz

3/4 TL Hefeflocken

1 Prise Kurkuma für die gelbe Farbe (optional)

1/2 EL Olivenöl Zubereitung Weiche die Cashewkerne für eine Stunde in heißem Wasser ein.

Schmilz das Kokosöl und lass es kurz abkühlen. Gib das Kokosöl mit den Cashews, Milch, Apfelessig, Salz, Hefeflocken und optional Kurkuma in einem Mixer und püriere alles zu einer glatten, cremigen Masse. Füge das Olivenöl hinzu und mixe nochmals kurz weiter, bis sich alles miteinander verbunden hat.

Fülle die Butter-Masse in eine kleine rechteckige Silikonform 🛒.

Lass die vegane Butter für ca. 2 Stunden im Kühlschrank fest werden. Notizen Im Kühlschrank hält sich die vegane Butter ca. 1-2 Wochen.

