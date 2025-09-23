So verwandelst du Pilze in vegane Chicken-Wings: zum Niederknien lecker

Lust auf Chicken-Wings, aber keine Lust auf Fleisch? Dann kommt dieses Rezept für vegane Chicken-Wings aus Enoki-Pilzen wie gerufen. Es bringt alles, was du von einem grandiosen Snack erwartest: knusprige Happen, eine süß-scharfe Soße und den cremigsten Cashew-Ranch-Dip, den du dir vorstellen kannst. Ob als Partysnack, fürs Netflix-Binge-Watching oder einfach so – probier’s aus!

Rezept für vegane Chicken-Wings aus Enoki-Pilzen: knusprig, saftig und spicy

Zwar bin ich Flexitarierin und esse hin und wieder Fleisch. Doch meistens stelle ich nach ein paar Bissen fest, dass es mir dann auch schon wieder reicht. Oft lässt mir die Vorstellung an ein Gericht mehr das Wasser im Mund zusammen laufen als der Verzehr des eigentlichen Essens. Schnell merke ich nämlich, dass mir Fleisch gar nicht mehr so richtig schmeckt.

So ging es mir auch neulich, als ich riesige Lust auf Chicken-Wings bekam. Ich wurde schwach und bestellte mir eine Portion inklusive Coleslaw und Pommes nach Hause. Als ich mein „Take-Out-Festmahl“ auspackte, duftete es köstlich. Ich konnte es kaum erwarten, diese Leckerei zu schnabulieren. Der erste Chicken-Wing erfüllte alles, wonach ich mich an diesem Freitagabend sehnte: eine knusprige, würzige Panade, saftiges Hähnchenfleisch und eine rauchig-süße BBQ-Soße, in der ich am liebsten gebadet hätte.

Etwa drei Chicken-Wings später hatte ich schon keine Lust mehr darauf. Das konnte doch nicht wahr sein! War es aber. Ich begann mich wieder ein wenig über mich selbst zu ärgern. Eigentlich müsste ich mich ja mittlerweile besser kennen und hätte das Ganze vorhersehen können. Nun saß ich da mit einer Portion Chicken-Wings und wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Die Konsequenz: keine Wings aus Fleisch mehr für mich in der Zukunft.

Und als könnte mein Pinterest-Algorithmus Gedanken lesen, ploppte ein paar Tage später ein Rezept für vegane Chicken-Wings aus Enoki-Pilzen in meinem Feed auf. Sie sahen so echt aus, dass man sie nahezu nicht von der Original-Variante mit Hühnchen unterscheiden konnte. Saftig, knusprig, würzig – einfach zum Reinbeißen! Für mich war klar: Ich muss dieses Rezept ausprobieren.

Kurzerhand überflog ich das Rezept. Sowohl Zutaten als auch Zubereitung waren simpel. Also entschloss ich mich inspiriert davon mein eigenes Rezept für vegane Chicken-Wings zu kreieren. Servieren wollte ich sie mit einem klassischen Ranch-Dip, auch in vegan. An dieser pflanzlichen Variante des Snack-Klassikers würde ich mich so schnell nicht satt essen können.

Vegane Chicken-Wings Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für die veganen Chicken-Wings: 250 g Enoki-Pilze

100 g Mehl

100 ml Hafermilch ungesüßt

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/4 TL Chilipulver

1/4 TL Salz

40 g Panko-Paniermehl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1/2 TL Zwiebelpulver

1/4 TL Chiliflocken

Öl zum Frittieren

2 EL Ahornsirup

2 EL Sriracha

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

1 TL Sojasoße Für den Cashew-Ranch-Dip: 60 g Cashewkerne über Nacht in Wasser eingeweicht

100 ml Wasser

1 EL Zitronensaft

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Zwiebelpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL frischer Schnittlauch gehackt Zubereitung Schneide die Wurzelenden der Enoki-Pilze ab und teile sie in kleinere Bündel.

Mische in einer Schüssel 60 g Mehl, Hafermilch, 1/2 Knoblauchpulver, 1 TL Paprikapulver, 1/4 Chilipulver und Salz zu einem glatten Teig. Mische in einer weiteren Schüssel das Panko-Paniermehl mit 40 g Mehl, 1/2 TL Knoblauchpulver, 1/2 TL Zwiebelpulver und 1/4 TL Chiliflocken.

Tauche die Pilze in den Teig und wälze sie anschließend in der Panko-Mischung, bis sie gleichmäßig bedeckt sind.

Erhitze Öl in einer tiefen Pfanne und frittiere die Enoki-Wings, bis sie goldbraun und knusprig sind. Lass sie auf Küchenpapier abtropfen.

Bereite die Soße zu, indem du Ahornsirup, Sriracha, geräuchertes Paprikapulver und Sojasoße in einer kleinen Schüssel vermengst. Wende die heißen Wings in der Soße, sodass sie gut überzogen sind.

Püriere für den veganen Ranch-Dip die Cashews mit Wasser, Zitronensaft, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver sowie einer Prise Salz und Pfeffer, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. Rühre zum Schluss den gehackten Schnittlauch unter.

Richte die heißen Enoki-Wings auf einem Teller an und serviere sie zusammen mit dem Cashew-Ranch-Dip.

