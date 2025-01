Vegane Guacamole-Bohnen-Tacos: Bei uns ist jeder Tag Taco-Tuesday

In den USA ist es Brauch, an einem Dienstagabend Tacos oder ein anderes Gericht der Tex-Mex-Küche zu einem besonders günstigen Preis zu genießen. Diese Tradition könnten wir bei uns doch auch einführen, oder? Heute ist zwar nicht Dienstag, leckere Tacos gönnen wir uns aber trotzdem gern. Schließlich schmecken sie auch an den anderen Wochentagen. Bereite vegane Guacamole-Bohnen-Tacos nach unserem Rezept zu.

Kein Veganuary ohne vegane Guacamole-Bohnen-Tacos

Erfunden wurde der Taco-Tuesday Überlieferungen zufolge Ende der 1970er Jahre in einer kleinen Bar in New Jersey. Seitdem ist der Brauch, am Dienstagabend Tacos zu einem besonders niedrigen Preis zu verkaufen, zu einer richtigen Tradition geworden. Sogar Restaurants außerhalb der USA zelebrieren dies und bieten dienstags frische Tacos für wenig Geld an. Wir aber brauchen nicht auf den besonderen Wochentag zu warten, um leckere Tacos zu genießen und können den Taco-Tuesday feiern, wann immer uns danach ist. Wie wäre es zum Beispiel heute mal mit diesen schnell zubereiteten veganen Guacamole-Bohnen-Tacos?

Für die Guacamole-Bohnen-Tacos brauchst du kleine Tortillas, die es in fast jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Zuerst bereitest du eine Guacamole zu. Besonders gut schmeckt sie, wenn du reife Früchte verwendest. Woran du erkennst, ob eine Avocado reif ist, erklären wir ausführlich in unserem Ratgeber.

Zusätzlich brätst du Kidneybohnen und Mais zusammen mit Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer kurz in einer Pfanne 🛒 an. Zeitgleich erwärmst du die Tortillas in einer separaten Pfanne oder im Backofen. Danach kannst du die Tacos befüllen. Verteile erst Guacamole auf dem Fladen, gib dann die Bohnen-Mais-Mischung darüber und streue obendrauf geschnittene Zwiebel, Tomatenwürfel und gehackten Koriander.

Sind nur Tacos zu wenig? Gönn dir dazu noch eine Portion Loaded Nachos aus dem Airfryer und eine erfrischende Gurken-Margarita.

Vegane Guacamole-Bohnen-Tacos Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Avocado

1 Limette

1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer

250 g Kidneybohnen aus der Dose

150 g Mais aus der Dose

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver edelsüß

8 kleine Tortillas

150 g Cherrytomaten

1 rote Zwiebel

1 Handvoll frischer Koriander Zubereitung Halbiere die Avocado, höhle das Fruchtfleisch aus und zerdrücke es mit einer Gabel in einer Schüssel.

Presse die Limette aus und gib den Saft zur Avocado. Schäle und presse den Knoblauch und füge ihn zusammen mit Salz und Pfeffer ebenfalls hinzu. Verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Erhitze eine Pfanne und gib die Kidneybohnen zusammen mit dem Mais hinein. Würze sie mit Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Lass sie einige Minuten bei mittlerer Hitze ziehen.

Schneide die Cherrytomaten in Viertel und die Zwiebel in feine Würfel. Hacke den Koriander grob.

Erwärme die Tortillas kurz in einer Pfanne oder im Ofen, bis sie warm und flexibel sind.

Verteile die Guacamole auf den Tortillas. Gib die Bohnen-Mais-Mischung darüber und füge die Tomaten sowie die Zwiebeln hinzu.

Garniere die Tacos mit frischem Koriander und serviere sie direkt.

