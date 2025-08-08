Fruchtig, luftig, lecker: vegane Himbeer-Mousse

Wenn die kleinen Verkaufshäuschen mit Erd- und Himbeeren wieder in der Stadt stehen, beginnt für mich der Sommer. Gerne nehme ich mir dort eine Schale der süßen, roten Früchte mit. Mein Favorit sind dabei die Himbeeren. Süß, klein und lecker, da muss ich mich beherrschen, nicht die ganze Schale auf einmal zu essen. Oder ich zaubere leckere Desserts mit den Leckerbissen wie diese luftige Creme.

Vegane Himbeer-Mousse zum Weglöffeln

Der Star der Mousse ist natürlich die Himbeere. Minzblätter ergänzen die Süße der Früchte und sorgen für Frische.

Für die luftige Konsistenz der veganen Himbeer-Mousse nutzen wir Aquafaba, das ist die Flüssigkeit aus der Kichererbsen-Konserve. Du kannst sie, wie Eiweiß, fluffig aufschlagen. Sie wird gerne zum Backen in der veganen Küche verwendet.

Cremig wird das Dessert durch Kokoscreme. Hier nehmen wir die weiße, feste Schicht, die sich bei Kokosmilch mit der Zeit absetzt. Am besten lagerst du deine Kokosmilch kühl, damit sich ausreichend Creme bilden kann. Mit einem Esslöffel lässt sie sich einfach abschöpfen. Auch die Kokoscreme schlägst du auf.

Die frischen Himbeeren pürierst du mit der Minze und dem Himbeersirup und hebst das Püree zusammen mit der Kokoscreme vorsichtig unter den Aquafaba-Schnee. Anschließend bettest du die vegane Himbeer-Mousse in Gläser auf eine Schicht Müsli und stellst sie für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank.

Wenn du magst, kannst du die Mousse vor dem Servieren noch mit etwas Müsli, einer Himbeere und einem Minzblatt garnieren und fertig ist dein sommerlicher Nachtisch zum Weglöffeln.

Wenn du nicht genug von Mousse-Kreationen bekommst, dann probiere doch auch unsere leckere Erdbeermousse. Die ist in blitzschnellen 20 Minuten gezaubert. Herrlich erfrischend schmeckt unser Joghurt-Limetten-Mousse. Außergewöhnlich wird es mit der Basilikum-Mousse. Probiere sie am besten alle einmal.

Vegane Himbeer-Mousse Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 4 Dessertgläschen Zutaten 1x 2x 3x 180 g frische Himbeeren

1 Handvoll Minzblätter

8 EL Aquafaba (Kichererbsenwasser)

200 g Kokoscreme online, z.B. hier 🛒

2 EL Himbeersirup

4 EL Müsli Zubereitung Wasche die Himbeeren und die Minze und lass beides gut abtropfen.

Schlage das Aquafaba mit einem Handrührgerät so lange auf, bis es, wie Eischnee, luftig und fest ist. Das dauert etwa 5 Minuten. Schlage anschließend die Kokoscreme ebenfalls mit dem Mixer auf. Püriere die Himbeeren mit der Minze und dem Himbeersirup.

Hebe das Püree und die Kokoscreme vorsichtig unter den Aquafaba-Schnee, bis sich alle Zutaten gut verbunden haben.

Fülle jeweils einen EL Müsli in vier Dessertgläser und richte die Mousse darauf an. Stelle die vegane Himbeer-Mousse für mindestens eine Stunde kühl.

Dekoriere die Mousse vor dem Servieren mit etwas Müsli, frischen Himbeeren und Minzblättern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.