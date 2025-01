Vegane Kichererbsen-Brownies: Schokoliebe trifft auf pflanzliche Power

Dieses Rezept für vegane Kichererbsen-Brownies ist der perfekte Beweis dafür, dass Genuss und gesunde Zutaten Hand in Hand gehen können. Ob als süßer Snack zwischendurch, als Highlight auf dem Kuchenbüffet oder als kleines Mitbringsel für Freunde – mit diesen veganen Kichererbsen-Brownies landest du garantiert einen Volltreffer.

Zum Dahinschmelzen: So werden die veganen Kichererbsen-Brownies richtig saftig

Schokolade macht glücklich – das wissen wir alle. Doch was wäre, wenn ich dir sage, dass du dieses süße Glücksgefühl mit einem gesunden Twist genießen kannst? Genau das bieten diese veganen Kichererbsen-Brownies! Eine unwiderstehliche Kombination aus schokoladiger Süße und einer geheimen Zutat, die selbst skeptische Naschkatzen zum Staunen bringt: Kichererbsen! Die kleinen Hülsenfrüchte, die du vielleicht eher aus herzhaften Gerichten kennst, sorgen hier für die perfekte Konsistenz und eine Extraportion pflanzlicher Proteine.

Ihre besondere Saftigkeit erhalten die veganen Kichererbsen-Brownies insbesondere durch die Zugabe von cremigem Nussmus. Ich verwende am liebsten braunes Mandelmus für dieses Rezept. Wenn du dem ganzen eine leichte Erdnuss-Note verleihen willst, kannst du auch Erdnussmus verwenden. Die Variante mit Stückchen verleiht den Kichererbsen-Brownies zusätzlichen Crunch.

In der Zubereitung sind die schokoladigen Gebäckstücke auch super einfach. Du vermischst einfach deine Kichererbsen mit veganer Milch, Nussmus und einem Ei-Ersatz aus eingeweichten Leinsamen und pürierst alles zu einer glatten Masse. Anschließend kommen alle trockenen Zutaten dazu, sodass ein richtiger Brownie-Teig entsteht. Zu guter Letzt werden noch Schokostückchen und Walnüsse untergehoben. Nun kannst du den Teig in deine Backform geben. Danach heißt es geduldig warten, bis sie fertig sind. Du möchtest die veganen Kichererbsen-Brownies mehr oder weniger frisch aus dem Ofen gleich einpacken und zum Coffee-Date mitbringen? Dann nutze am besten ein Backbleck mit Transporthaube 🛒.

Bist du auf den Geschmack des veganen Backens gekommen, können wir dir unser Rezept für vegane Sachertorte empfehlen. Aber auch dieser vegane Käsekuchen sowie unser veganer Chai-Kuchen sind ein Traum.

Vegane Kichererbsen-Brownies Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 1 Backform, quadratisch z. B. 20 x 20 cm

1 Pürierstab oder Mixer Zutaten 1x 2x 3x 2 Dosen Kichererbsen

2 EL Leinsamen geschrotet

5 EL Wasser zum Einweichen der Leinsamen

100 g Nussmus z. B. Mandel- oder Erdnussmus

200 ml vegane Milch

1 TL Vanilleextrakt

200 g gemahlene Mandeln

80 g Kakaopulver ungesüßt

150 g Zucker braun

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

50 g vegane Schokolade

50 g Walnüsse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Lege die Backform mit Backpapier.

Gieße die Kichererbsen in ein Sieb, sodass sie abtropfen können. Lass die Leinsamen in etwas Wasser für ca. 5 Minuten aufquellen.

Gib die Kichererbsen, das Nussmus, vegane Milch und Vanilleextrakt in eine große Schüssel und püriere alles mit dem Pürierstab zu einer glatten Masse. Du kannst auch einen Mixer dafür verwenden.

Vermenge in einer separaten Schüssel die gemahlenen Mandeln, Kakaopulver, Zucker, Backpulver und Salz miteinander und füge alles gemeinsam mit den Leinsamen zu deiner Kichererbsen-Nussmus-Milchmischung.

Hacke die Schokolade und Nüsse klein und hebe sie gleichmäßig unter den Brownieteig.

Gib den Kichererbsen-Brownieteig in deine Backform, streiche alles glatt und backe die Brownies für ca. 35-40 Minuten. Lass sie nach dem Backen vollständig abkühlen, bevor du sie in Stücke schneidest.

