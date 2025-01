Vegane Lasagnesuppe: schnell zubereitet und perfekt im Veganuary

Erhitze 3 EL Tomatenöl kurz in einem großen Topf und brate die Paste darin für ca. 10 Minuten an, bis sie leicht gebräunt ist.

Gib das restliche Wasser in den Topf und lass es aufkochen. Zerbrich die Nudelplatten und gib sie hinzu. Koche sie 5-6 Minuten, bis sie al dente sind.

